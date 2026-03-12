Se despertó con la piel azul, fue al hospital y la explicación de los médicos lo dejó en shock

Tenía la piel azul l de pies a cabeza, al igual que los personajes de la pelicula Avatar de James Cameron.

Un hombre de 42 años acudió al hospital luego de despertarse y notar que su piel tenía un llamativo tono azul, al estilo Avatar . El episodio, que inicialmente generó preocupación por un posible problema de salud, terminó sorprendiendo a los médicos y rápidamente llamó la atención en redes y medios internacionales.

El protagonista de este hecho es Tommy Lynch , un trabajador de 42 años que vive en Derbyshire, Reino Unido , quien protagonizó un dramático episodio cuando, después de un profundo sueño, despertó “ pareciéndose a un Avatar ”, con el cuerpo de otro color.

Además del inusual aspecto, el hombre se sentía con un extremo cansancio, por lo que creyó que se trataba de un problema de circulación . En medio del pánico, decidió mostrarle lo que le había pasado a un amigo, que no dudó en llevarlo corriendo al hospital antes de que la situación se agrave.

Según contó al Daily Mirror, Lynch llegó al mostrador de la guardia y expresó “hola, me desperté azul”, lo que derivó en una intervención urgente de los médicos de turno.

Piel azul (1)

“Todo el mundo en urgencias me estaba mirando”, recordó. Al menos diez profesionales del Queen’s Hospital de Burton se pusieron a disposición para asistirlo y lo acostaron en una camilla para administrarle oxígeno.

La insólita explicación por la que su piel quedó azul

En ese momento, sin ningún diagnóstico acertado sobre lo que ocurría, una enfermera lo higienizó de forma rutinaria. La toallita desinfectante que le había pasado por el brazo se tiñó de azul, y entonces, Lynch entendió todo.

Esa misma noche antes del incidente, el hombre había estrenado sábanas nuevas que le regaló un amigo, por lo que se dio cuenta de que en realidad no se trataba de un problema de salud, sino que el tinte se había filtrado en su piel.

Sábanas. Piel Azul

“Salí del hospital más rojo que azul”, contó mientras revivía la insólita secuencia. Lynch señaló que le pidió disculpas al personal médico por hacerlos perder el tiempo y agregó: “Me horrorizó, pero dijeron que les había dado una buena risa”.

Cuando llegó a su casa, se dio un baño para sacar la tinta de su cuerpo, e incluso contó que pasó varios días para deshacerse de los últimos rastros. Entre risas, admitió que lo primero que hizo después de la situación fue lavar sus sábanas y dijo: “No me he vuelto a poner azul desde entonces”.