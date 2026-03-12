Inflación en Neuquén: el IPC de febrero fue del 2,5% en la provincia

La Dirección Provincial de Estadística y Censos difundió el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al segundo mes del año.

La inflación en Neuquén fue del 2,5% en febrero , según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) al difundir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo mes del 2026.

Con este resultado, los precios acumulan 5,2% en lo que va del año , mientras que la variación interanual alcanza 36,5% , de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial.

El dato se conoce luego de que enero registrara una inflación del 2,6% , el mismo nivel que había marcado diciembre de 2025. En ambos casos, por debajo del indicador nacional, lo que representa un cambio en el comportamiento del índice, considerando que en el resto del periodo interanual el reporte provincial fue superior al del país.

Los mayores aumentos se dieron en Educación (10,3%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6%) y Salud (2,7%). Mientras que las variaciones mensuales más bajas se registraron en Prendas de vestir y calzado (-0,5%), Transporte (0,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%).

Lo de Educación se explica mayormente por los aumentos en educación primaria y secundaria, lo del segundo rubro por las subas en gas natural por red y alquiler de la vivienda; y en Salud la suba fue impulsada por incrementos en consultas médicas, odontológicas y medicina prepaga.

Bienes y servicios

Los Bienes registraron un aumento mensual de 1,2%, inferior al de los Servicios (4,0%), mientras que las variaciones interanuales fueron de 26,2% y 49,8%, respectivamente.

Los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,1% mensual, los Estacionales registraron una baja de 0,1% y los Regulados tuvieron un incremento de 4,7%. A su vez, las variaciones interanuales fueron de 37,7%, 25,1% y 37,7%.

Vale aclarar que los núcleo son los productos cuyos precios no están sujetos a regulaciones del Estado ni a variaciones de temporada. Los estacionales tienen variaciones de precios marcadas según la época del año y los regulados son aquellos cuyos precios están determinados por decisiones administrativas del gobierno o tienen un alto componente impositivo.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general, impulsados por los aumentos en alquiler de la vivienda, carnes y derivados, consultas médicas, odontológicas y otras, restaurantes y comida preparada para llevar.

Los Estacionales tuvieron una incidencia cero, debido a que los aumentos en frutas y verduras fueron compensados por las bajas en servicios de transporte.

En el caso de los bienes y servicios Regulados, la incidencia fue de 1,09, debido principalmente a los mencionados incrementos en gas natural por red, electricidad y educación primaria y secundaria.

Alimentos

Dentro del rubro de los alimentos, muchos productos se ubicaron por encima del promedio que dio el IPC de febrero en Neuquén. Por ejemplo, en lo que hace a las carnes, en especial el pollo entero, que tomando como referencia el precio por kilo la suba fue del 9 por ciento.

En carne de vaca el corte que más aumentó fue el cuadril (4, 3%), seguido por la picada especial (2%). De los procesados, el aumento más significativo se dio en hamburguesas congelas (7,2%), mientras que el asado se mantuvo estable (15).

Otro de los productos que aumentó por encima del promedio general fue el aceite de girasol (6,5%), y lácteos como el queso cremoso (5,4%) y el queso sardo (3,4%).

Las frutas y verduras tuvieron un comportamiento dispar. Lo que más subió fue la papa (17,6%), la zanahoria (13%) y la naranja (12%), a la vez que el tomate redondo (-25%), el limón (-14.9%) y el zapallo anco (-6,8%) fueron los productos que registraron bajas más considerables.