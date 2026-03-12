El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió el dato del segundo mes del año en Argentina.

IPC de febrero: la inflación en Argentina fue del 2,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero fue del 2,9% , según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) . El número coincidió con el mes anterior. Con este registro, se cumplen 9 meses sin descensos en el registro en Argentina.

La publicación de este índice correspondiente al segundo mes de 2026, junto a enero, es el valor más alto desde marzo del año pasado. Con el resultado comunicado este jueves, el IPC interanual queda en 33,1% , según el organismo estadístico nacional.

De acuerdo al informe del INDEC,"la división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8% ), en tanto que en la segunda mayor división quedaron comprendidos: alimentos y bebidas no alcohólicas,y bienes y servicios varios (ambas 3,3%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados. La excepción fue la Patagonia donde la mayor incidencia se observó en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En cambio, las divisiones que registraron menores variaciones en febrero de 2026 fueron los rubros de bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) ,y prendas de vestir y calzado (0,0%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

Ocho meses sin perforar el 2%

Desde julio del año pasado, el IPC se mantiene por encima del 2% y no baja desde mayo, lo que refleja una desaceleración mucho más lenta de lo esperado.

Antes de conocerse el dato oficial, las estimaciones privadas ubicaban la inflación mensual entre el 2,6% y el 3%, con un promedio en torno al 2,7%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también proyectaba una inflación cercana al 2,7% para febrero, lo que representaría una leve desaceleración respecto del primer mes del año.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png

Además, esta misma semana, el Instituto de Estadística porteño difundió el índice de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que suele funcionar como una referencia preliminar para el dato nacional.

En febrero, el IPC de la Ciudad marcó 2,6%, lo que implicó una desaceleración respecto del 3,1% registrado en enero.

Milei y la promesa de inflación cero

La evolución de la inflación se convirtió en uno de los principales indicadores que sigue la administración de Javier Milei, que desde el inicio de su mandato planteó como objetivo eliminar la inflación en la Argentina.

El presidente afirmó en distintas oportunidades que el proceso de estabilización llevará tiempo, pero sostuvo que la tendencia debería ser claramente descendente durante el año. En ese sentido, aseguró que el objetivo final del programa económico es alcanzar “inflación cero” una vez completado el ajuste fiscal y la estabilización monetaria.