La UIA sale en defensa de Paolo Rocca y Javier Madanes: el mensaje a Javier Milei

La Unión Industrial Argentina (UIA) r echazó este miércoles las declaraciones del presidente Javier Milei c ontra los empresarios Paolo Rocca, del Grupo Techint, y Javier Madanes, de FATE, a quienes acusó de "atacar a los argentinos en connivencia con políticos ladrones" y los calificó de "prebendarios".

"No existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable", afirma la UIA en un comunicado.

Es de recordar que este lunes en la sede del JP Morgan en Nueva York, el primer mandatario cargó duramente contra los industriales a quienes trató de prebendarios y de chorros

"Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a 'aquellos que defienden la industria nacional' -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país", afirma la nota.

El texto agrega que "a lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad".

"Detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional

en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional", indicó la entidad empresaria.

La central fabril advierte que "cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir".

"La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país. Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino", indicó la entidad.

Se trata de la segunda nota en menos de dos semanas en las que la entidad tiene que salir a rechazar expresiones de Milei, con quien hoy por hoy, están rotos todos los puentes.

También durante la asamblea legislativa de apertura de sesiones ordinarias del Cogreso Milei atacó a los industriales, quienes respondieron con un documento titulado "Sin Industria no hay Nación".

Las cámaras pymes también salieron a responder

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) también salió en respuesta: "queremos resaltar que la expresión del Presidente o de sus funcionarios no es la que puede marcar el destino de las PYMES ARGENTINAS, sino la voluntad y el esfuerzo de los Empresarios y de la Sociedad en su conjunto para que la Industria no desaparezca".

"Por eso convocamos a toda la población a cuidar la Industria Nacional, el trabajo Argentino y el empleo formal y registrado a través del consumo de productos, que de manera competitiva en calidad y pecio están en el Comercio y en los lugares de venta al público. Nadie quiere ya condenarlos a comprar lo que no puedan pagar, pero no nos condenen a la desaparición sin analizar lo que decimos", dijo la entidad..