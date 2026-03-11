Causa AFA: Pablo Toviggino pidió sobreseimiento, presentó un escrito y evitó responder preguntas

El tesorero de la entidad se presentó en Tribunales. Reclamó también una pericia contable. Este jueves será el turno de “Chiqui” Tapia.

Declaró el contador de la AFA en el marco de la causa por presunto desmanejo de fondos.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , se presentó en los Tribunales de Retiro en el marco de la causa por presuntos manejos irregulares de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Toviggino presentó un escrito de más de 100 páginas y evitó responder preguntas en el expediente, después de estar casi una hora en la sede judicial, donde hubo un fuerte operativo de seguridad.

Según publicó TN, Toviggino pidió ser sobreseído en la causa y también demandó una pericia contable. Insistió en que no hay delito, ya que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda. “Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida”, aseguró el tesorero de la AFA en su descargo.

Por momentos, Toviggino esbozó alguna sonrisa sarcástica, según señalaron presentes en la indagatoria en diálogo con TN.

Además, se declaró inocente en todos los cargos que se le acusan. El dirigente, mano derecha del presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, debía presentarse la semana pasada ante la Justicia, pero logró postergar la citación luego de hacer un cambio de abogados.

Toviggino

El jueves declara Chiqui Tapia

Este jueves será el turno de Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la AFA también deberá presentarse presencialmente en los tribunales.

Esta semana el juez Amarante rechazó los pedidos de nulidad presentados por ambos dirigentes y ratificó las indagatorias programadas para esta semana.

Amarante rechazó los argumentos de las defensas, que habían planteado que no existía delito y que se debía suspender el llamado a indagatoria por existir un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.

toviggino tapia 2

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

El abogado de Pablo Toviggino dijo que la AFA “no cometió delito” y criticó al juez: “Tiene poca autoridad moral”

El abogado de Toviggino, Gregorio Dalbón, dijo previo a la presentación de su defendido: “Esta es una causa que carece de tipicidad, la AFA no cometió delito".

“Las empresas y muchos empresarios están en la misma situación que la AFA, en un plan de pagos. La AFA pagó y sigue en un plan de pagos, no hay posibilidad de delito”, aclaró.

En ese sentido, planteó una fuerte crítica contra Amarante: “Es un juez con muy poca autoridad moral, denunciado por dádivas, que armó esta causa, y que posiblemente vaya a procesar a toda la gente al que le vaya a tomar indagatoria".

tapia toviggino afa

De todos modos, se mostró con expectativa de cara al avance judicial de la causa: “La Cámara va a poner la situación en su lugar, porque cuando una acción es atípica, por más voluntad jurídica que haya para que se procese y avance en una causa, es atípico, y se va a archivar”.

El abogado de Toviggino cuestionó: “Descontamos que hay temor de parcialidad, le prohibió la salida del país a Tapia, antes de llamarlo a indagatoria, algo que no se usa, es un prejuzgamiento".

“Creo que Amarante se equivocó, se lo va a hacer saber la cámara económica, no va a dejar pasar bajo ningún punto de vista que una acción atípica prospere”, agregó.

Dalbón además le hizo duras críticas y acusaciones al Gobierno: “¿Qué hay detrás de esto? La AFA no va a ser de la SIDE, la AFA no a ser de (el asesor presidencial) Santiago Caputo, la AFA va a seguir siendo de los clubes".

En el cierre, remarcó: “El Gobierno no va a tener la AFA, que va a seguir siendo de cada club y de cada dirigente que vote en asamblea. El Gobierno quiere quedarse con la AFA, pero no lo va a lograr".