Tremendo: la impactante cantidad de partidos que habrá en una semana tras el paro en el fútbol argentino

La primera división tendrá un fixture agitado en la próxima semana con una tremenda cantidad de partidos. Cómo es el calendario.
El calendario del fútbol argentino no da tregua en un año donde en el medio de la temporada también se realiza la Copa del Mundo por lo que la actividad se para por completo y obliga a que haya partidos por doquier. Sumado a esto, el paro imprevisto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio de las investigaciones a su presidente Claudio Tapia y le tesorero Pablo Toviggino también causó un caos.
Este martes la actividad regresa al fútbol argentino con cuatro encuentros en la primera división del fútbol argentino con clubes como Vélez que visita al duro Tigre en Victoria desde las 19.15, el encuentro de Independiente ante Unión a partir de las 19.45, Newell's que recibe a Platense a las 22 y Racing que visita a Sarmiento de Junín en el mismo horario.
Más allá de los duelos de esta jornada, el fútbol argentino tendrá una semana agitada por delante debido a que todavía se están reacomodando las piezas tras la decisión de la comisión directiva de la asociación. En tan solo una semana, la primera tendrá 30 partidos.
El calendario de partidos
Martes 10
- 19:15 – Tigre vs. Vélez
- 19:45 – Independiente vs. Unión
- 22:00 – Newell’s vs. Platense
- 22:00 – Sarmiento vs. Racing
Miércoles 11
- 17:30 – Banfield vs. Gimnasia (LP)
- 17:30 – Argentinos vs. Rosario Central
- 19:45 – Boca vs. San Lorenzo
- 22:00 – Atlético Tucumán vs. Aldosivi
- 22:00 – Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
Jueves 12
- 17:00 – Defensa y Justicia vs. Central Córdoba
- 17:00 – Deportivo Riestra vs. Gimnasia (M)
- 19:15 – Talleres vs. Instituto
- 19:15 – Estudiantes (RC) vs. Belgrano
- 21:30 – Huracán vs. River
Viernes 13
- 20:00 – Estudiantes (LP) vs. Lanús
Sábado 14
- 17:00 – Platense vs. Vélez
- 20:00 – Rosario Central vs. Banfield
Domingo 15
- 15:15 – Tigre vs. Argentinos
- 15:15 – Gimnasia (LP) vs. Independiente Rivadavia
- 17:30 – Belgrano vs. Talleres
- 19:45 – River vs. Sarmiento
- 22:00 – Unión vs. Boca
Lunes 16
- 15:30 – Barracas Central vs. Atlético Tucumán
- 15:30 – Aldosivi vs. Huracán
- 18:30 – San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
- 20:00 – Racing vs. Estudiantes (RC)
- 22:15 – Instituto vs. Independiente
Martes 17
- 19:00 – Lanús vs. Newell’s
- 21:15 – Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
- 21:15 – Gimnasia (M) vs. Estudiantes (LP)
