Tremendo: la impactante cantidad de partidos que habrá en una semana tras el paro en el fútbol argentino

El calendario del fútbol argentino no da tregua en un año donde en el medio de la temporada también se realiza la Copa del Mundo por lo que la actividad se para por completo y obliga a que haya partidos por doquier. Sumado a esto, el paro imprevisto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio de las investigaciones a su presidente Claudio Tapia y le tesorero Pablo Toviggino también causó un caos.

Este martes la actividad regresa al fútbol argentino con cuatro encuentros en la primera división del fútbol argentino con clubes como Vélez que visita al duro Tigre en Victoria desde las 19.15, el encuentro de Independiente ante Unión a partir de las 19.45, Newell's que recibe a Platense a las 22 y Racing que visita a Sarmiento de Junín en el mismo horario.

Más allá de los duelos de esta jornada, el fútbol argentino tendrá una semana agitada por delante debido a que todavía se están reacomodando las piezas tras la decisión de la comisión directiva de la asociación. En tan solo una semana, la primera tendrá 30 partidos.