La escalofriante lesión de un jugador chileno que estremeció a todos

El delantero Víctor Dávila sufrió una lesión impactante en el duelo entre el América y Juárez por la fecha 9 de la Liga MX de México. Qué dice el parte médico del club.

El estadio quedó conmocionado al ver lo que ocurrió en el campo de juego. Sus compañeros, incluso los rivales, rápidamente fueron a asistir al delantero chileno Víctor Dávila al ver que su pierna tuvo un movimiento fuera de lo normal en una jugada que no parecía tener peligrosidad pero que, lamentablemente, marcará un antes y después en su carrera deportiva por una lesión terrible.

Las imágenes que quedaron del encuentro entre el América y Juárez son estremecedoras por la lesión del delantero. Marchaban los 38 minutos del encuentro por la fecha 9 de la Liga MX cuando el delantero recibió un pase en profundidad para quedar mano a mano con el arco rival y tener en sus pies una chance de gol, sin embargo todo fue para el olvido. Cuando intentó controlar el balón de forma forzada, el pie derecho apoyó en el piso pero el peso de su cuerpo provocó que su rodilla se mueva para afuera generando una seria lesión.

Rápidamente el jugador fue sustituido y se sometió a los estudios médicos correspondientes. "El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha . Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución", cita el parte médico expuesto por el club en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/losexpulsados/status/2029420960835572087&partner=&hide_thread=false Con esta jugada, Víctor Dávila ya está listo para el retiro, la lesión es brutal pic.twitter.com/FVCoHKeHSh — Los Expulsados (@losexpulsados) March 5, 2026

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TUDN USA (@tudnusa)

¡Tenes que cerrar el estadio! El terrible golazo de un argentino a un arquero de Selección desde mitad de cancha

Golazo. No hay una definición mejor para el tanto que convirtió el argentino Rodrigo Contreras para abrir el marcador y contribuir con la victoria de Millonarios frente a Atlético Nacional por 3-1 en condición de visitante. Probablemente, candidato a los premios Púskas.

Iban cerca de 18 minutos de juego cuando el propio Contreras robó el balón en el banderín de córner propio y corrió unos metros para dejar atrás a algunos rivales. Esquivó a otro mientras se acercaba a la línea de mitad de cancha y se perfiló para la zurda para continuar su carrera y avanzar con el balón dominado. Sin embargo dio cuenta de que había otra opción para convertir.

Sin marca cerca, el delantero levantó la cabeza y vio al arquero de la Selección colombiana David Ospina adelantado por lo que decidió sacar un zurdazo letal para que la pelota sobrepase al arquero y se meta en el arco. A pesar de que la misión era difícil, el balón tomó vuelo y terminó adentro del arco a pesar de que el arquero rival corrió hacia atrás para poder sacarla y evitar que se abra el marcador.