Atención River: definieron los bombos para el sorteo de la Sudamericana

Tras el cierre de la fase preliminar, los equipos argentinos ya tienen un panorama de los equipos que podrían enfrentar en el certamen continental.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana quedaron prácticamente definidos. A menos de dos semanas para el sorteo de la fase de grupos del segundo certamen continental de la CONMEBOL, River , Racing , San Lorenzo , Tigre , Barracas Central y Deportivo Riestra , comienzan a especular sobre quiénes podrían ser sus posibles rivales .

Este jueves finalizaron los últimos encuentros preliminares que definieron las posiciones de los equipos en los grupos. River y Racing serán los únicos dos clubes argentinos que serán cabeza de serie. El resto de los equipos que componen el Bombo 1, donde se encuentran los más poderosos, son: Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

San Lorenzo quedó a las puertas de esta posición de privilegio, pero la victoria de América de Cali ante Bucaramanga en la fase previa lo desplazó al Bombo 2, ya que los colombianos se encuentran mejores posicionados en el ranking Conmebol. De esta manera, el Ciclón se perdió la chance de evitar a uno de los pesos pesados en la primera ronda, aunque cabe aclarar que no podría compartir grupo con el Millonario ni con La Academia, ya que el reglamento impide que equipos del mismo país se enfrenten en dicha instancia.

image

Al igual que los de Boedo, Tigre es el otro equipo argentino que integra el segundo copón, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra, que tendrán su debut en un certamen internacional, componen el Bombo 4, donde restan por definirse los últimos equipos.

Dichos lugares saldrán de los perdedores de la Fase 3 de la Copa Libertadores y el duelo entre Botafogo y Barcelona de Ecuador tiene a todos en alerta. Es que, quien caiga en esa serie pasará directamente a la fase de grupos y podría integrar cualquiera de las zonas, convirtiéndose en un rival incómodo para los cabezas de serie. Independiente Medellín vs Juventud de Las Piedras, Deportes Tolima vs O'Higgins y Carabobo vs Sporting Cristal, son los otros tres duelos de la Fase 3 de la Libertadores que restan por definirse, cuyos perdedores terminarán de integrar la última columna del sorteo.

Las fechas a tener en cuenta en la Copa Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana está previsto para el 19 de marzo a partir de las 20:00 y se llevará a cabo en Luque, Paraguay, previo al emparejamiento de la Copa Libertadores.

image

La primera fecha tendrá comienzo el martes 7 de abril, mientras que entre el 26 y el 28 de mayo finalizará la fase de grupos y quedarán definidos los equipos que avancen al cuadro principal. En la semana del 6 de junio será el sorteo de los cruces de octavos de final, instancia que comenzará una vez finalizado el Mundial, entre el 11 y el 20 de agosto. Por su parte, la final del certamen se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Los bombos para el sorteo de la fase de grupos quedó definido de la siguiente manera:

- Bombo 1: River, Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia, Santos.

- Bombo 2: Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas, Vasco da Gama, Tigre, Cienciano.

- Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River, Macará.

- Bombo 4: Recoleta, Alianza Atlético, Alianza, Deportivo Riestra, Barracas Central, perdedores de las series entre Barcelona de Ecuador vs Botafogo, Independiente Medellín vs Juventud Las Piedras, Deportes Tolima vs O’Higgins, y Carabobo vs Sporting Cristal.