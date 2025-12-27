Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: hasta cuándo sigue

La Academia llegó a un acuerdo con el entrenador campeón de la Copa Sudamericana para continuar al mando del primer equipo.

El anuncio se hizo oficial. Racing , en su página web, confirmó la continuidad de Gustavo Costas al mando del plantel de primera división. El entrenador campeón de la Copa Sudamericana firmó la renovación de su contrato hasta fin de 2028, que coincide con el término de la gestión presidencial de Diego Milito . "El objetivo es el mismo de siempre y todos los que estamos en Racing: poner a Racing en lo más alto", escribieron.

"Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto . Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide", dijo Costas, con enorme satisfacción.

Diego Milito, por su parte, destacó la consolidación del plan futbolístico que encabeza Costas porque "reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años ".

Costas-Racing-Independiente Portada

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025 donde quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, la dirigencia racinguista apostará a la continuidad del entrenador de 62 años, más de 10 días después de haber perdido la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing. El entrenador inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

¿Quién podría ser el primer refuerzo de Racing?

La venta del mediocampista Agustín Almendra al Necaxa de México podría generarle una buena oportunidad a Racing para que termine de cerrar su primer refuerzo de cara al 2026.

Este miércoles por la tarde, tomó fuerza la noticia de que Racing vendería a Almendra, una pieza clave en el mediocampo del equipo dirigido por Gustavo Costas, por 2,5 millones de dólares al Necaxa de México.

Si bien el precio para un titular en uno de los mejores equipos del país parece bajo, la realidad marca que Almendra llegó a la “Academia” como jugador libre tras su conflictiva salida de Boca, además de que la dirigencia encabezada por Diego Alberto Milito le habría prometido venderlo en este mercado de pases.

almendra racing 2.jpg

El ingreso que se generaría por la venta de Almendra podría ser positivo para Racing, ya que le daría ese extra que necesita para terminar de cerrar al mediocampista ofensivo Matko Miljevic, quien fue uno de los mejores jugadores de Huracán en el 2025 y por el que la “Academia” debería desembolsar entre 4 y 4,5 millones de dólares.

Miljevic, de 24 años, jugó 29 partidos este año con el “Globo”, donde anotó siete goles y repartió seis asistencias. Además, alcanzó la final del Torneo Clausura.

El principal objetivo de Miljevic es jugar el Mundial 2026 con Estados Unidos, y una eventual llegada a Racing, acompañado de un buen desempeño, se presentaría como una oportunidad única para ser tenido en cuenta por el director técnico del combinado norteamericano, que es el argentino Mauricio Pochettino.

Racing tendrá un intenso 2026 por delante, donde disputará el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El principal objetivo, además de conseguir un nuevo título, será la clasificación a la Copa Libertadores 2027.