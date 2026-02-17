Los jugadores que recupera Costas para el partido de Racing contra Boca

De cara al clásico de este viernes, el entrenador de la Academia recibió buenas noticias este martes.

Con dos victorias consecutivas, Racing dejó atrás el pésimo arranque en el Torneo Apertura, una racha de cuatro derrotas consecutivas y se acomodó en la tabla de la Zona B. Ahora se le viene nada más y nada menos que Boca en La Bombonera y Gustavo Costas recupera algunos jugadores que se ausentaron en el triunfo 2 a 0 sobre Banfield.

Nazareno Colombo, que arrastraba un golpe desde la caída ante Tigre, Agustín García Basso, que no estuvo ante el Taladro por temas personales, e Ignacio Rodríguez volvieron a entrenar a la par del resto de sus compañeros y están a disposición del entrenador.

Por otro lado, el cuerpo técnico sintió alivio por la situación de Baltasar Rodríguez. El volante debió ser reemplazado en el entretiempo en el Florencio Sola por una sobrecarga y descartaron que tenga una lesión muscular. "Dudamos si iba a ser titular porque estaba así, lo probamos en la entrada en calor y me parece que nos mintió porque faltando 10 para el primer tiempo nos pidió salir", reconoció el DT en conferencia de prensa. De esta manera, podría volver a ser titular este viernes desde las 20 en La Bombonera ante Boca.

image

Luego de la victoria por 2 a 0 sobre Banfield, Costas habló en conferencia de prensa y analizó el próximo compromiso de la Academia: “A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo. Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí”.

Con dos grandes polémicas, Racing le ganó a Banfield

Racing manejó mejor el partido y se quedó con un triunfo por 2-0 ante Banfield, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo esta tarde en el estadio Florencio Sola. El encuentro tuvo dos grandes polémicas, con un gol anulado para el Taladro y el penal sancionado a favor de la Academia.

Los goles para los de Avellaneda los convirtieron Marco Di Cesare, a los 27 minutos y Adrián “Maravilla” Martínez, a los 46’, ambos en el primer tiempo. Con este resultado, el elenco dirigido por Gustavo Costas volvió a sumar un importante triunfo luego de un arranque de certamen en el que cosechó tres derrotas de manera consecutiva y generó dudas en el esquema del entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022781854030475406&partner=&hide_thread=false PENAL PARA RACING



Por una mano en el área de Banfield, Pablo Dóvalo cobró la pena máxima a favor de la Academia.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9pJbjSZguH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026

El primer gol del partido era convertido por el Taladro, con un remate potente desde fuera del área ejecutado por Ignacio Pais. Sin embargo, el VAR junto al árbitro decidieron anularlo por un offside de Danilo Arboleda, quien obstruía la visión del arquero Facundo Cambeses.

En el peor momento de Racing en el partido, superado y sin claridad en ataque, apareció el defensor Marco Di Cesare para capturar un rebote tras la tajada de Facundo Sanguinetti y, de media vuelta, abrió el marcador para la visita.

En los últimos instantes de la primera mitad, el árbitro Pablo Dóvalo observó una mano dentro del área de un futbolista del “Taladro” y sancionó la pena máxima para la Academia. El encargado de ejecutar el remate fue Adrián Martínez, quien amplió la diferencia con un disparo potente.