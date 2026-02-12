Lolo Miranda explicó su situación tras el video viral vendiendo oro en una villa

El ex Independiente y Racing aclaró su preocupante situación que fue tendencia en redes sociales en los últimos días.

Leonel Lolo Miranda habló públicamente tras la viralización de un video en redes sociales en el que se lo ve de madrugada en Villa Tranquila ofreciendo un anillo de oro, una escena que generó preocupación y múltiples especulaciones sobre su presente.

Sin club desde finales de septiembre , cuando disputó su último partido con San Telmo, el volante explicó el contexto de la grabación y dejó en claro cuál es su prioridad: volver a sentirse futbolista.

El mediocampista, con pasado en Independiente y Racing, desmintió que se tratara de una necesidad económica y aseguró que todo se originó en un favor personal.

“Surgió de un favor que le hice a un amigo que estaba empezando con un emprendimiento de venta de oro. Me preguntó si podía darle una mano y lo hice. Me quería matar porque salió en todos lados. Esa es la verdad. Me grabaron, pero yo no vendí el anillo ni tengo la plata”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jladron21/status/2021344358315045234?s=20&partner=&hide_thread=false lolo miranda vendiendo oro en villa tranquila (que de tranquila poco debe tener).



nunca vi algo igual. hace 6 meses era jugador de Banfield. pic.twitter.com/QKcj9uXNIS — J Ladrón (@jladron21) February 10, 2026

En el video se lo ve a Miranda ofreciendo un anillo de oro -que según lo que menciona, lo mando a hacer en su paso por la Academia- a una persona que lo grababa y que a la vez le consultaba por su futuro futbolístico, a lo que el jugador respondió: "Ahora estamos así, renegando. Estamos esperando, llegaron una banda de ofertas pero bueno... que me dejen jugar seis meses en cualquier lado".

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos mensajes fueron de apoyo, también recibió críticas que, según contó el jugador, lo afectaron en lo personal: “Me puso triste. Se me pega por todo, nadie piensa en la salud mental. Estas cosas me lastiman, pero también a mi familia, que me ve entrenar todos los días. Me mata. Estar sin club no me ayuda para nada”, reconoció.

El deseo de Lolo Miranda de volver a jugar al fútbol

Durante 2025 tuvo escasa continuidad: cinco partidos en Banfield y ocho en San Telmo, donde aportó una asistencia. Quedó libre en diciembre y, a los 32 años, busca una nueva oportunidad en el fútbol profesional.

En diálogo con Olé, fue directo: “Tengo ganas de volver a jugar al fútbol. Estoy esperando cualquier cosa para demostrar que tengo mucha cuerda todavía. Y con lo que me estoy entrenando cada vez más. Estoy listo para volver a jugar en cualquier lado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2022078346281332736?s=20&partner=&hide_thread=false LOLO MIRANDA CON OLÉ: SU DESEO DE VOLVER A JUGAR Y LA EXPLICACIÓN SOBRE EL VIDEO



El mediocampista habló a corazón abierto sobre el momento que atraviesa desde que quedó libre, afirmó que entrena a full diariamente y, además, expresó sus ganas de volver a la actividad pic.twitter.com/Q5EwaVNDcT — Diario Olé (@DiarioOle) February 12, 2026

Miranda se entrena actualmente en Lanús y en canchas de Avellaneda, decidido a mantenerse competitivo mientras aguarda una propuesta concreta: “No me importa lo económico, solo quiero estar en un equipo para ganarme la plata como lo hice toda la vida”, afirmó.

Aunque en el video admitía que “llegaron una banda de ofertas”, aclaró que por ahora “son todas insinuaciones o preguntas, pero nada concreto”.

Después de haber debutado en Independiente, marcado en un clásico de Avellaneda, jugado en el exterior y dejado su huella en Racing, su anhelo es claro: “Sentirme jugador de fútbol otra vez. Lo único que deseo es volver a jugar, entrenar y ganarme mi lugar como sea. Me estoy preparando para eso todos los días. Voy a volver”.