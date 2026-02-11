Sin lugar en el fútbol, un ex Independiente y Racing fue filmado vendiendo oro por la noche en una villa: el video

Un jugador que fue dos veces campeón con la Academia y jugó en el exterior atraviesa una dura etapa sin club.

El fútbol suele tener su lado cruel. Cuando todo marcha bien, los flashes de las cámaras se van con el jugador pero cuando el rendimiento baja y pierde protagonismo, las luces se apagan rápidamente. Es el caso de muchos jugadores del fútbol argentino que aún no han logrado hacer pie en el deporte, buscando un nuevo amanecer.

Lolo Miranda es uno de ellos. Futbolista que debutó en el 2013 en la primera división vistiendo la camiseta de Independiente de Avellaneda tras haber convencido futbolísticamente al histórico Ricardo Bochini y que luego, siete año más tarde y después de una recorrida por otros clubes, llegó a Racing .

En las últimas horas Leonel Miranda fue protagonista de un video viral donde se lo ve en Villa Tranquila, en el barrio Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. El habilidoso jugador negoció un anillo de oro que quería convertirlo en dinero: " Ahora estamos así, renegando. Estamos esperando, llegaron una banda de ofertas pero bueno... que me dejen jugar seis meses en cualquier lado" , dijo sobre su presente futbolístico.

Es que su último partido fue hace cinco meses, a fines de septiembre del 2025, vistiendo la camiseta de San Telmo en un breve período. A su vez en el mismo año también jugó en la primera división con Banfield, club por el que pasó desapercibido y sin sobresaltos.

“Me lo mandé a hacer hace bastante, cuando jugaba en Racing. Está terrible”, dijo en la negociación. Tras algunos minutos de negociación, Miranda recibió el pago de 1170 dólares por la joya.

La trayectoria de Lolo Miranda en su carrera

- Independiente

- Houston (Estados Unidos)

- Defensa y Justicia

- Tijuana (México)

- Racing

- Tigre

- Banfield

- San Telmo

Quién es el ex delantero de Boca que anunció su retiro en una entrevista en vivo

Mientras brindaba una entrevista en vivo con Matías Martin en Urbana Play, Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro del fútbol a los 38 años. El delantero, cuya última experiencia fue en Colón de Santa Fe, que luchó por no descender en la Primera Nacional con un plantel con varios jugadores de renombre, y recordado por su paso por Boca le puso punto final a su carrera.

“Dejé el fútbol”, soltó durante la nota. “Pero nadie se enteró”, lo interpeló el conductor. “Estoy dando la primicia con ustedes. Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro. Mi señora el otro día me hizo un video y casi me pongo a llorar”, reveló el Puma. “Tomé la decisión de dejar el fútbol, lo venía preparando todo este año con la psicóloga. En un momento lo quise hacer cuando volví de Chile, salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer, y después con el correr del año decidí que no voy a jugar más”, explicó acerca de como meditó una de las decisiones más importantes en la vida de todo futbolista.

En ese instante, el zócalo de la pantalla apareció con la leyenda “es futbolista”, lo que impactó en Gigliotti. “Es la verdad, cuando me pregunta algún amigo le digo que no sé si estoy contento con la decisión, pero sí sé que no estoy triste. Estoy tranquilo. Y la decisión la tomé, por ahí para mi ego, cuando todavía tenía oportunidades. Me seguían llamando. Físicamente me sentía bien, no tenía rotas las rodillas, los tobillos", confesó.

En la última temporada, anotó siete goles en 31 partidos con el Sabalero. El Animal -otro de sus apodos- edificó una carrera bien de abajo. Quemó las redes en Lamadrid, en el Ascenso, antes de dar el salto a Argentinos Juniors. Fue en All Boys donde terminó de explotar -21 conquistas-. De ahí pasó por Atlético Tucumán, el Novara de Italia y San Lorenzo -donde fue pieza vital para mantener la categoría-.

Su trayectoria y su paso por Boca

En su primera etapa en Colón, Emmanuel Gigliotti firmó 23 tantos y fue su trampolín a Boca Juniors, donde tuvo un inicio interesante. También infló la red 23 veces, pero quedó marcado por el penal que le atajó Marcelo Barovero en el cruce ante River Plate por la Copa Sudamericana 2014, en la que terminó consagrándose el Millonario.

Luego emigró a China y volvió al país para defender la casaca de Independiente, donde sumó 27 gritos y ganó la Copa Sudamericana y la Suruga Bank.

Toluca y León de México, Nacional de Uruguay y Unión La Calera también disfrutaron de su potencia. Hoy, su objetivo es mantenerse ligado a la pelota, pero desde otro lugar. “Soy técnico. Quiero dirigir, me estoy preparando, porque considero que es como una carnicería y hay que estar bien preparado para eso”, contó.

No tengo armado el cuerpo técnico porque todavía estoy desarrollando mi idea. De hecho, no descarto la posibilidad de, para ganar experiencia, trabajar con alguna persona", añadió sobre sus planes a futuro dentro del deporte que tanto le ha dado desde su debut en la primera de General Lamadrid.