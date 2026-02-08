Desde el lateral: con un curioso gol, Independiente sumó su primer triunfo en el torneo

El Rojo, que sufrió en varios pasajes del partido ante Platense, lo derrotó por la mínima en Vicente López y acumula seis puntos en el certamen.

Independiente logró una victoria fundamental en su visita a Vicente López al derrotar a Platense por 1 a 0 en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura. Con este resultado positivo, el conjunto de Avellaneda alcanzó los seis puntos en el Torneo Apertura y escala posiciones en la tabla general.

El encuentro fue sumamente disputado y parejo durante la primera etapa , con ambos equipos turnándose el dominio de la pelota sin generar jugadas de peligro neto. Los arqueros tuvieron poco trabajo inicial, aunque el local intentó inquietar mediante varios tiros de esquina ejecutados por Franco Zapiola .

En el inicio del complemento, el equipo dirigido por Walter Zunino estuvo muy cerca de abrir el marcador tras un desvío en Fedorco que se estrelló en el palo . Sin embargo, el Rojo supo aguantar la presión en su propia área y aprovechó su oportunidad para golpear en el momento justo del duelo.

A los 18 minutos del segundo tiempo, Santiago Montiel se convirtió en el gran protagonista de la tarde al anotar el único tanto del partido: el delantero definió con precisión tras una jugada preparada proveniente desde un lateral. Leonardo Godoy impulsó el saque de banda, Gabriel Ávalos peinó el balón y por detrás apareció el ex Argentinos Juniors. El tanto había sido anulado por posición adelantada en primera instancia, pero el árbitro Pablo Dóvalo lo convalidó tras una revisión en el VAR.

Tras el gol, el entrenador de Independiente movió el banco de suplentes para refrescar las líneas y asegurar la diferencia obtenida en el marcador. Los ingresos de Ignacio Pussetto y Luciano Cabral permitieron que la visita mantuviera la posesión y alejara el juego de su propio arco. El Marrón no bajó los brazos y buscó la igualdad de manera insistente mediante los centros de Juan Gauto y el ingreso de delanteros frescos sobre el final.

SE ABRIÓ EL PARTIDO: Godoy tiró el lateral-centro al área y Santi Montiel estuvo atento para puntear la pelota y marcar el primero de Independiente vs. Platense.



Un partido disputado y con pierna fuerte

Aún así, la defensa del elenco de Avellaneda se mostró sólida y concentrada para despejar cada intento aéreo que caía sobre el arco de Rodrigo Rey. Los minutos finales estuvieron cargados de tensión y el juez debió intervenir con varias tarjetas amarillas para controlar las acciones del juego.

A pesar de los esfuerzos del Calamar por rescatar un punto en su casa, la resistencia defensiva del Rojo fue inquebrantable hasta el final. Con los cambios realizados en los últimos minutos, incluyendo el ingreso de Walter Mazzantti, los comandados por Gustavo Quinteros lograron enfriar el partido, aunque el poste le impidió gritar el segundo a Cabral, y llevarse tres puntos de oro.