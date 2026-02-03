Independiente de Neuquén y Biguá llegan en alza al clásico neuquino en el Ruca Che

Los equipos de la capital se enfrentarán por una nueva fecha del Clausura de la Liga Nacional Femenina de básquet.

Este miércoles a las 21, Independiente de Neuquén y Biguá se verán las caras en su mejor momento desde que juegan la Liga Nacional femenina de básquet. Las últimas victorias pusieron a los equipos neuquinos en una buena posición y por eso el duelo que se llevará adelante en el Ruca Che toma más valor.

"La Casa de la Gente" volverá a ser el escenario para el choque entre los representantes provinciales en la máxima categoría a nivel país, donde atraviesan su primera experiencia.

El Rojo viene de imponerse a Tomás de Rocamora en La Caldera por 80 a 58 con una actuación contundente de principio a fin, donde las destacadas fueron Martina Torres con 24 puntos, Laila Raviolo (13), Lourdes Briones (12) y Hanna Quinteros (11).

Pese a algunas ausencias por lesión, las anfitrionas se quedaron con el partido.

independiente caldera femenin

De esa manera, el equipo de Marcelo Remolina se recuperó de la caída previa ante Berazategui, que se había quedado con la victoria por 65 a 58 en el Ruca Che.

Por su parte, Biguá venía de dos caídas en su última gira, pero también llega en levantada, ya que hilvanó dos triunfos en fila que las acomodó en la tabla. Primer fue en suplementario por 68 a 64 sobre Berazategui, que luego de vencer al Rojo no pudo contra las de verde.

Agustina García fue figura con 25 puntos y desde lo colectivo hubo un gran trabajo defensivo ante uno de los equipos que siempre es candidato.

Al día siguiente, Biguá dio cuenta de Rocamora, que llegaba descansado a ese encuentro. Fue 73 a 64 para las locales, que hicieron un gran desgaste y tuvieron otra vez a García (19) como goleadora, acompañada por Camila Gutiérrez (15) y Javiera Campos (18) como destacadas.