Se confirmó el fixture del Mundial de Rugby: cuándo y dónde juegan Los Pumas

La Selección Nacional de Rugby ya conoce a sus rivales, la fecha y la sede de los partidos que disputará en la cita mundialista.

La World Rugby anunció el cronograma oficial de los partidos del Mundial de Rugby 2027 , que se realizará en Australia entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre del año 2027. Los Pumas debutarán en el Grupo C frente a Canadá el lunes 4 de octubre en el Brisbane Stadium , a las 5:45 de la Argentina.

El camino de la Selección Argentina de Rugby continuará el domingo 10 de octubre a las 1:15 con el duelo ante España en el Docklands Stadium de Melbourne, y culminará la fase de grupos el sábado 16 de octubre frente a Fiji en el Adelaide Oval de Adelaida desde las 23:45 del viernes 15 de octubre. El equipo nacional, cabeza de serie en el sorteo, buscará avanzar a la siguiente fase en un grupo que combina tradición, debutantes y rivales del Pacífico.

Recordemos que el seleccionado albiceleste tuvo su mejor actuación en el Mundial de Francia 2007, con la recordada tercera posición tras una caída en semifinales contra Sudáfrica (finalmente el campeón) y la victoria en el duelo por el tercer lugar contra el local por 34-10. Aquella cita mundialista es recordada por los dos triunfos obtenidos ante los franceses (en el partido inaugural y en el mencionado tercer puesto) y las victorias frente a Irlanda y Escocia.

image

Tras ese hecho, Los Pumas se convirtieron en habituales protagonistas con los cuartos de final en Australia 2011 y dos cuartos lugares tanto en Inglaterra 2015 (perdió 24-13 con Sudáfrica) como en Francia 2023 (cayó 26-23 con Inglaterra). Entre medio, se dio una decepcionante eliminación en fase de grupos de Japón 2019.

Los estadios en los que jugarán Los Pumas

Brisbane será el escenario donde debutarán Los Pumas en el Mundial de 2027. Ubicada a orillas del río, la capital de Queensland se distingue por su vida urbana, espacios verdes y una agenda cultural marcada por el deporte. El Brisbane Stadium, conocido popularmente como “the cauldron”, ofrece capacidad para más de 52.000 espectadores y ha sido sede de partidos mundialistas en 1987 y 2003. Allí, en 1983, Los Pumas lograron su primer triunfo oficial en Australia, al superar 18-3 a los Wallabies en el estadio Ballymore.

La segunda presentación será en Melbourne, también llamada Narrm por las comunidades originarias. La ciudad se consolida como un polo cultural y deportivo con una fuerte identidad gastronómica y artística. El Docklands Stadium, con capacidad para cerca de 53.000 personas, cuenta con techo retráctil y se ubica en el distrito homónimo, a minutos del centro urbano. Esta ciudad, en enero de cada año, abre sus puertas al mundo del tenis para la realización del Australian Open.

image

El cierre de la fase regular será en Adelaida, conocida como Tarntanya, capital de Australia Meridional. La ciudad destaca por su perfil ordenado, sus festivales y su cercanía a regiones vitivinícolas reconocidas. El Adelaide Oval se presenta como uno de los estadios emblemáticos del país, con espacio para aproximadamente 53.500 espectadores. La experiencia RoofClimb permite obtener vistas panorámicas del estadio y del centro urbano.

La confirmación del fixture ratifica la expectativa en torno a la participación de Los Pumas en el certamen, donde buscarán repetir actuaciones históricas en suelo australiano. Las sedes elegidas ofrecen infraestructura de primer nivel y acceso a escenarios que han marcado hitos en el rugby internacional.