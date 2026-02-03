El pilar de la selección argentina que cambiará de club en la previa del Mundial

Uno de los referentes del equipo de Lionel Scaloni podría dar un salto en su carrera antes de la Copa del Mundo 2026.

El defensor de la selección argentina , y pilar del equipo de Lionel Scaloni podría cambiar de equipo en la previa del Mundial 2026. Se trata de Cristian Cuti Romero , que abandonaría el Tottenham a mitad de año tras fuertes desacuerdos públicos con los dirigentes del club inglés.

Según información del periodista Gastón Edul, el Cuti busca una salida del equipo inglés, a pesar de ser el capitán. Su destino podría estar en España, y se especula que el A tlético de Madrid pica en punta para llevarse a uno de los mejores defensores del mundo.

Romero estuvo a punto de salir en el mercado de pases anterior, pero el Tottenham pedía un desembolso alto de dinero y no se terminó concretando. También hubo rumores de que el Real Madrid podría estar interesado .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2018744399954354422?s=20&partner=&hide_thread=false Cristian Cuti Romero tiene sondeos de de La Liga de España y otra liga más.

Ya los había tenido en el mercado de pases anterior y estuvieron a un paso de la oferta formal.

Va a salir de Tottenham en el próximo mercado de junio. pic.twitter.com/OWrjDpQgf5 — Gastón Edul (@gastonedul) February 3, 2026

Los desacuerdos públicos del Cuti Romero con la dirigencia del Tottenham

El Cuti Romero llegó al Tottenham a mediados del 2021, y en menos de cinco años se transformó en referente y capitán del conjunto inglés. Fue parte crucial en el título de la Europa League 2025, en la que su equipo venció al Manchester United en la final.

A pesar de esto, y del cariño que le tienen los hinchas de la institución al defensor argentino, este podría decidir abandonarla a mitad de año, en la previa del Mundial 2026. Romero fue crítico públicamente de la dirigencia, sobre todo por las pocas apariciones en los malos momentos y la falta de refuerzos.

En el último partido del torneo, en el empate 2-2 contra el Manchester City -en lo que fue remontada del equipo del argentino que había empezado 0-2- el defensor hizo una fuerte publicación en sus redes.

"Ayer todos mis compañeros hicieron un gran esfuerzo; fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles" fue el mensaje del Cuti, que remató con un "¡Increíble, pero cierto y vergonzoso!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thespursweb/status/2018411281582076283?s=20&partner=&hide_thread=false Cuti Romero on Instagram pic.twitter.com/TTwkTXRhE0 — The Spurs Web (@thespursweb) February 2, 2026

Pero esta no fue la primera crítica pública de Romero hacia los dirigentes de los Spurs. Tras una derrota en enero ante el Bournemouth, el capitán fue duro contra los altos mandos del club, a quienes acusó de solo aparecer en las buenas.

"En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras" fue el mensaje completo del argentino.

Embed - Cristian Romero on Instagram: "Apologies to all fans of you who follow us everywhere, who are always there and will continue to be. We are responsible, there’s no doubt about that.I am the first But we will keep facing up to it and trying to turn the situation around, for ourselves and for the club. At times like this, it should be other people coming out to speak, but they don’t — as has been happening for several years now. They only show up when things are going well. We’ll stay here, working, sticking together and giving our all to turn things around. Especially at times like this, keeping quiet, working harder and moving forward all toghether ,is part of football. All together, it will be easier @spursofficial " View this post on Instagram

El Atlético de Madrid, el posible destino del Cuti Romero

El defensor argentino se mantiene, desde el Mundial de Qatar 2022, como uno de los mejores defensores del mundo, por lo que la noticia de que podría buscar una salida de Inglaterra seguramente atraiga varios competidores por su pase.

Romero tiene contrato con los Spurs hasta el 2029, y su ficha estaría valuada entre 50 y 60 millones de euros. El Atlético de Madrid es uno de los interesados, que incluso ya lo buscó en mercados anteriores, sin llegar a realizar una oferta formal.

El Colchonero sería un destino ideal para el Cuti, por la amplia presencia de argentinos como Julián Álvarez y Thiago Almada, además del entrenador Diego Simeone.