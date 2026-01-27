El recuerdo de la vez que Úbeda dirigió a Ascacibar en la Selección

El Ruso se convirtió en el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases y el entrenador Xeneize lo conoce muy bien.

Hace algunos días, Claudio Úbeda se había expresado acerca de la posible llegada de Santiago Ascacibar a Boca después de la victoria ante Riestra, a quien destacó por su jerarquía y personalidad . Se trata de un jugador al que el Sifón conoce muy bien desde la etapa de ambos en las juveniles de la Selección Argentina .

Úbeda dirigió allí al Ruso, que incluso fue capitán del equipo. En 2017, el DT ya había hablado públicamente sobre un joven Ascacibar, a quien ahora volverá a dirigir. "El hecho de tener experiencia adquirida, en cualquier rubro, no solo en el fútbol sino en cualquier actividad, te da más capacidad de resolución. Mientras más experiencia tenés, mejor ejecutás y mejor jugás. El caso de Santiago (Ascacibar), el de Lucas Rodríguez, Ezequiel (Barco), Lautaro Martínez, Brian Mansilla, Tomi Conechny, Cristian Romero… todos tienen partidos en Primera", explicaba en aquel entonces.

En referencia a ese plantel juvenil, que además del entonces jugador de Estudiantes contó con futbolistas que luego serían campeones del mundo en Qatar 2022, Úbeda también remarcaba: "Saben lo que es exponerse al público, entonces ese plus es importante para manejar los tiempos del partido y resolver situaciones. Incluso desde lo físico, como en la altura, también es un tema a tener en cuenta".

image

Pero el vínculo entre Úbeda y Ascacibar no se limitó a ese torneo juvenil. También compartieron el Mundial Sub 20 de Corea del Sur en 2017, donde el mediocampista volvió a ser parte del seleccionado argentino. En ese certamen, el equipo quedó eliminado en fase de grupos, tras finalizar tercero por detrás del local y de Inglaterra, que terminaría consagrándose campeón.

Así, esta relación que se forjó en el Sudamericano Sub 20 disputado en Ecuador en 2017, donde el Sifón ya destacaba la personalidad, el rodaje y la experiencia de Ascacibar, ahora vuelve a tomar protagonismo en Boca. Con un Ruso más maduro, reconvertido de volante central a un mediocampista con mayor llegada y recorrido, y con aún más kilometraje.

Santiago Ascacibar a Boca: los números del pase, el contrato y el préstamo de Brian Aguirre

La noticia de este martes es la confirmación de la llegada de Santiago Ascacibar a Boca. El volante todoterreno surgido en Estudiantes de La Plata, su club hasta hoy, formará parte del plantel que conduce Claudio Úbeda y es una de las grandes bombas del mercado de pases. Después de un receso en el que el xeneize no había incorporado, los arribos de Ángel Romero y el "Rusito", capitán del último campeón del fútbol argentino, son buenas noticias para el Mundo Boca.

image

El club que preside Juan Román Riquelme desembolsará una importante suma de dinero, porque además de la compra de un porcentaje alto del pase, también dará a préstamo a Brian Aguirre por 18 meses, jugador al que le seguirá pagando el sueldo, algo poco común en nuestro fútbol. En las últimas horas, Boca concluyó con éxito la incorporación de Ascacibar, tras sellar un acuerdo definitivo con Estudiantes de La Plata. La transacción, ya formalizada, transfiere al club de La Ribera el 80% del pase del futbolista.

Según los términos confirmados, la operación tuvo un costo fijo de 4 millones de dólares netos para la institución "pincha". No obstante, la estructura del negocio incluyó un componente adicional significativo: la cesión a préstamo del joven extremo Brian Aguirre al conjunto de La Plata por un período de 18 meses. Durante ese lapso, la xeneize será la responsable de abonar el salario del jugador, algo que funcionará como una especie de "cuota" por Ascacibar.

Como contrapartida, Estudiantes logró incluir una opción de compra por Aguirre, valorada en 2 millones de dólares, que le permitiría adquirir el 50% de su ficha una vez finalice el préstamo. En el escenario de que dicha cláusula no sea ejecutada, el club albirrojo conservará, de todas formas, un porcentaje sobre una eventual venta futura del futbolista, un punto pactado dentro del complejo entendimiento.

image

Ascacíbar, de 28 años, se comprometerá con Boca mediante un contrato que se extenderá por las próximas cuatro temporadas. Se prevé que su llegada al club de la Ribera y la firma oficial del documento se concrete en el transcurso del día, poniendo fin así a su etapa en Estudiantes e iniciando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.