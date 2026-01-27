Santiago Ascacibar a Boca: los números del pase, el contrato y el préstamo de Brian Aguirre

El volante será nuevo jugador de Boca en las próximas horas, luego de acordar el monto de la transacción con Estudiantes de La Plata.

La noticia de este martes es la confirmación de la llegada de Santiago Ascacibar a Boca . El volante todoterreno surgido en Estudiantes de La Plata, su club hasta hoy, formará parte del plantel que conduce Claudio Úbeda y es una de las grandes bombas del mercado de pases.

Después de un receso en el que el xeneize no había incorporado, los arribos de Ángel Romero y el "Rusito", capitán del último campeón del fútbol argentino, son buenas noticias para el Mundo Boca.

El club que preside Juan Román Riquelme desembolsará una importante suma de dinero, porque además de la compra de un porcentaje alto del pase, también dará a préstamo a Brian Aguirre por 18 meses, jugador al que le seguirá pagando el sueldo, algo poco común en nuestro fútbol.

santiago ascacibar boca

Números de un pase icónico

En las últimas horas, Boca concluyó con éxito la incorporación de Ascacibar, tras sellar un acuerdo definitivo con Estudiantes de La Plata. La transacción, ya formalizada, transfiere al club de La Ribera el 80% del pase del futbolista.

Según los términos confirmados, la operación tuvo un costo fijo de 4 millones de dólares netos para la institución "pincha". No obstante, la estructura del negocio incluyó un componente adicional significativo: la cesión a préstamo del joven extremo Brian Aguirre al conjunto de La Plata por un período de 18 meses.

Durante ese lapso, la xeneize será la responsable de abonar el salario del jugador, algo que funcionará como una especie de "cuota" por Ascacibar.

Como contrapartida, Estudiantes logró incluir una opción de compra por Aguirre, valorada en 2 millones de dólares, que le permitiría adquirir el 50% de su ficha una vez finalice el préstamo. En el escenario de que dicha cláusula no sea ejecutada, el club albirrojo conservará, de todas formas, un porcentaje sobre una eventual venta futura del futbolista, un punto pactado dentro del complejo entendimiento.

Ascacíbar, de 28 años, se comprometerá con Boca mediante un contrato que se extenderá por las próximas cuatro temporadas. Se prevé que su llegada al club de la Ribera y la firma oficial del documento se concrete en el transcurso del día, poniendo fin así a su etapa en Estudiantes e iniciando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

El particular cruce con Paredes

Ascacibar entró por Leandro Paredes en el primer partido que dirigió Lionel Scaloni en la selección argentina. Fue el 3 a 0 frente a Guatemala, el 8 de septiembre de 2018, un par de meses después del Mundial de Rusia.

Luego, el volante surgido en Boca sería pieza fundamental de la construcción del equipo campeón del mundo y bicampeón de América, mientras que el Rusito ya no tuvo lugar, en un sector de la cancha donde Argentina está repleto de buenos jugadores.