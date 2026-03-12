El clima hostil en Francia contra el Dibu Martínez en la Europa League

El arquero argentino fue silbado en cada pelota que toco durante el encuentro que disputó el Aston Villa contra el Lille.

Dibu Martínez fue silbado por los hinchas del Lille durante todo el partido.

A pesar de que la final del Mundial en Qatar fue hace más de tres años, los hinchas franceses todavía le hacen pagar el precio al Dibu Martínez de haber sido uno de los protagonistas de aquella victoria argentina en los penales.

Esta tarde, en la visita del Aston Villa al Lille por la ida de los octavos de final de la Europa League , nuevamente hubo un clima hostil con el arquero, que recibió silbatinas cada vez que tocó la pelota. El encuentro terminó con victoria para el conjunto inglés por 1-0.

No es la primera vez que Dibu enfrenta un clima así en una cancha de Francia . Cada vez que le tocó jugar en el país por una competición europea -como los cuartos de final del año anterior de la Champions League ante el PSG- el público se encargó de mostrarle al argentino su desprecio.

En esta ocasión, en la tribuna había una bandera dedicada para el arquero campeón del mundo, que decía "Martínez, no eres bienvenido". Esta hostilidad no solo se remonta a la victoria en el Mundial, sino a algunos gestos y comentarios en los festejos.

EN FRANCIA SE LA TIENEN JURADA A DIBU



Además de los silbidos habituales, los hinchas del Lille recibieron al arquero argentino con una bandera



Aston Villa está visitando al equipo francés por la ida de los Octavos de Final de la Europa League

Además, en cada ocasión que el Aston Villa jugaba la pelota con el Dibu, desde todo el estadio se escuchaba una fuerte silbatina, que descendía cuando el control del juego pasaba a otro jugador.

Así fue la victoria del Aston Villa en Francia

Aston Villa consiguió un triunfo de alto impacto en Francia al vencer 1-0 a Lille en la ida de los octavos de final de la Europa League. El equipo de Unai Emery fue superior en el inicio y generó peligro con un derechazo de Morgan Rogers que pasó cerca del arco de Berke Özer, además de una acción colectiva que Amadou Onana terminó con un buscapié que salvó Aïssa Mandi.

Lille reaccionó antes del descanso con una pared entre Tiago Santos y Benjamin André que derivó en un centro para Olivier Giroud, cuyo cabezazo salió apenas desviado.

Luego Romain Perraud probó desde media distancia y Emiliano Dibu Martínez evitó el gol. En el complemento llegó la diferencia: Ezri Konsa lanzó un pelotazo largo, Emiliano Buendía peinó la pelota y Ollie Watkins definió con un cabezazo por encima del arquero. El 1-0 dejó la serie abierta.

Ollie Watkins with an excellent finish gives Aston Villa the lead!

Lille 0-1 Aston Villa #LOSCAVFC

Lille 0-1 Aston Villa #LOSCAVFCpic.twitter.com/UouPnFp0dA — FootThriller - Football Drama (@footthriller) March 12, 2026

La vuelta será el próximo jueves 19 de marzo en el Villa Park, de Birmingham. Antes del duelo, el Aston Villa deberá enfrentar por la Premier League al Manchester United, con la posibilidad de superarlo en la tabla y colocarse en la tercera posición.

Por el mismo cuadro de la Europa League, en Italia, Bologna y Roma empataron 1-1. El local dominó largos pasajes y abrió el marcador a los cinco minutos del segundo tiempo cuando Jonathan Rowe dejó varios rivales en el camino y asistió a Federico Bernardeschi, que definió con categoría.

Golazo de Bernardeschi que consigue el primer gol de #Bologna #UEL

El conjunto romano reaccionó tras un error de Joao Mario: Bryan Cristante recuperó, Donyell Malen asistió y Lorenzo Pellegrini marcó el empate. La vuelta, el próximo jueves en el Olimpico de Roma.