Aceleró Colapinto: el pícaro comentario con el que volvió a coquetear con la periodista española Christine GZ

Franco Colapinto no pierde tiempo y su picardía queda expuesta en cada uno de los Gran Premio que disputa en el calendario de la Fórmula 1 . Más que nada a la hora de declarar, el piloto causa estragos y suele dejar tela para cortar con distintas frases que recorren el mundo.

Lo hizo más de una vez con la periodista española Christine GZ , de la cadena DAZN, durante la temporada 2024 donde coqueteó son pudor ante las cámaras de televisión al punto tal de generar nervios en la periodista que no se esperaba un accionar así del piloto. En las últimas horas, en el paddock del circuito de Shangai, China, Colapinto volvió a descolocarla con un comentario que resonó a nivel mundial.

“Y, va a ser duro porque no conozco el circuito, el auto. Es todo muy diferente, pero bueno, va a ser un lindo desafío” , dijo consultado sobre cómo será este GP en lo personal con el casete puesto pero con un cierre que volvió a descolocar a la periodista: “En DAZN con vos”.

Colapinto Christine DAZN

Cabe recordar que este coqueteo surgió durante una entrevista cuando era piloto de la escudería Williams. En aquella oportunidad, al ser entrevistado por la periodista, le confesó: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Mientras Alpine confiesa problemas, Colapinto se ilusiona con los puntos: "Vamos a intentar darlo todo"

Franco Colapinto se vio condicionado por el "stop and go" con el que fue sancionado por los comisarios deportivos debido a una acción del equipo ilegal a minutos de que se largue el gran premio en Australia. Fue un buen ritmo el del piloto de Alpine, pero esa sanción lo hizo correr de atrás al punto tal de terminar la carrera décimo cuarto cuando tenía para pelear por los puntos.

A China llegó con la ilusión intacta, a pesar que desde Alpine son contundentes y afirman que el auto todavía tiene aspectos por mejorar. Sin embargo Colapinto sueña con los puntos: “Creo que, como siempre, vamos a intentar darlo todo y sumar puntos. Es a lo que vinimos, a hacer un buen fin de semana. Obviamente, a veces se hace difícil cuando es un circuito que no conozco porque es muy técnico y difícil", dijo y agregó: "Pero bueno, hay que intentar entenderlo rápido y después de eso, tener una buena Sprit Qualy y seguir aprendiendo en la pista, seguir mejorando el auto”.

colapinto maniobra f1

Luego se refirió al problema que sufrió Liam Lawson y que casi generó un impactante accidente en la largada: "En general son cosas que esperábamos que pasaran y cosas que sabíamos que estaban ahí, problemas que todos los equipos estaban teniendo. Hablamos en muchas situaciones diferentes de que estas cosas iban a ser algo a observar y posibles situaciones peligrosas. Y pasó. Lamentablemente para mí, aunque por suerte pude salir de eso y completar toda la carrera".

"Creo que naturalmente todos van a mejorar en eso. Todos están teniendo problemas y esta gran inconsistencia que tenemos es lo que nos toma por sorpresa. Quizás haces una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente el mismo procedimiento y tenés la peor largada de tu vida", explicó.

Luego soltó: "Básicamente es algo que a veces es muy difícil para nosotros entender por qué sucede o saberlo antes de hacer realmente la largada. Creo que hay algo que analizar, pero naturalmente los equipos van a mejorar. El procedimiento, los sistemas van a mejorar y eso va a ser útil".

Para cerrar, dijo: "Creo que con el paso del tiempo va a ser mucho más fácil y mejor. Por supuesto, en este momento es un poco peligroso. Quizás necesitamos encontrar una pequeña solución para intentar estar más preparados", expresó. Luego, añadió: "Yo tuve suerte de poder evitarlo, pero si ocurre cada fin de semana en algún momento va a atrapar a alguien y podríamos terminar en una mala situación para todos. Así que sí, de nuevo son cosas para aprender y entender todos juntos, la FIA, los equipos, y mejorar".