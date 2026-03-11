Ya sufre Colapinto: Alpine anticipó "dificultades" para el Gran Premio de China

Tras las complicaciones en el debut en Australia, el equipo francés advirtió que varios de los inconvenientes no se solucionarán en el gigante asiático.

El arranque de la temporada de la Fórmula 1 dejó interrogantes dentro de Alpine luego del debut en el Gran Premio de Australia. Tras ese debut, la escudería francesa comenzó a proyectar el próximo compromiso del calendario con cautela. Desde la estructura deportiva reconocieron que varios de los problemas detectados en el monoplaza todavía no podrán resolverse de inmediato. Por ese motivo, el equipo anticipa un escenario complejo para la siguiente carrera .

La próxima competencia será el GP de China, donde el equipo volverá a presentarse con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos titulares. La escudería evaluó el rendimiento mostrado durante el fin de semana en Melbourne y detectó distintos aspectos que requieren ajustes. Sin embargo, las soluciones técnicas previstas todavía no estarán disponibles para la siguiente fecha , tal y como explicó el director deportivo de la franquicia Steve Nielsen.

El dirigente británico analizó el funcionamiento del coche durante la apertura del campeonato y explicó que algunas falencias ya habían sido identificadas internamente . Según indicó, el equipo realizó una revisión detallada de los datos recopilados durante las sesiones del fin de semana. Ese análisis permitió determinar que parte de las dificultades se originaron en la preparación previa a la clasificación. “ Podríamos haber hecho un mejor trabajo en la clasificación con la preparación de los neumáticos y cosas así en las vueltas de salida”, afirmó.

El responsable del rendimiento en pista también señaló que el rendimiento general del auto evidenció limitaciones en determinadas condiciones de manejo. Durante la carrera, los técnicos observaron que el monoposto presentó dificultades de equilibrio en sectores de alta velocidad. Esa situación condicionó el desempeño de los corredores en distintas etapas del fin de semana pasado. “Hay cosas ahí que podemos aprender y el balance en alta velocidad no es el mejor”, agregó el directivo.

Colapinto padeció una insólita sanción por un error en Australia

Uno de los episodios que marcó la carrera en Australia fue la sanción que recibió el pilarense en la largada. A pocos segundos del inicio, un mecánico intervino para acomodar el vehículo dentro de su cajón de partida. Por supuesto, esa maniobra fue considerada una infracción por parte de los comisarios deportivos. Como consecuencia, el ex Williams debió cumplir una penalización de tipo stop and go que afectó su trayectoria en la competencia.

Más allá de esa medida puntual, dentro del equipo consideran que los principales inconvenientes estuvieron relacionados con el funcionamiento general del coche. Según el análisis técnico realizado tras la carrera, algunos aspectos del armado del vehículo todavía requieren ajustes. También se detectaron áreas de mejora en la preparación del auto antes de salir a pista.

El próximo desafío será el circuito de Shanghái, escenario de la contienda en el gigante asiático: se trata de un trazado que presenta características particulares dentro del calendario. El circuito cuenta con varias curvas rápidas que exigen estabilidad aerodinámica y un buen equilibrio del monoplaza. Precisamente esos aspectos fueron señalados por Alpine como puntos débiles en el rendimiento actual. Por ese motivo, el equipo prevé que las dificultades podrían hacerse más visibles en esa pista.

La estructura técnica continúa analizando los datos obtenidos para definir los próximos pasos. “La naturaleza o las características de este circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que este problema se vuelve mayor; tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en China”, concluyó el director deportivo.