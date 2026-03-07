Más preocupaciones para Franco Colapinto: Alpine recibirá una sanción

La escudería Mercedes correrá la misma suerte luego de la clasificación en el Gran Premio de Australia.

Alpine no tuvo el mejor desempeño en el debut, con Franco Colapinto clasificando 16° y Pierre Gasly 14°.

Las escuderías de Fórmula 1 , Mercedes y Alpine , esta última donde se desempeña el argentino Franco Colapinto , recibieron unas sanciones en la previa de la carrera del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato. Alpine tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos .

Mercedes, por su parte, deberá abonar 7.500 euros debido a que en un momento salió a girar el italiano Andrea Kimi Antonelli con el ventilador.

El caso de la escudería alemana fue más grave, ya que el artefacto se le salió mientras Antonelli giraba y lo terminó chocando el británico Lando Norris (McLaren), lo cual afectó su registro en la Q3 de la clasificación.

Problemas con el componente de energía para Russell

La sanción de 7.500 euros no es el único dolor de cabeza para Mercedes en esta primera fecha del campeonato. Esto se debe a que la escudería que este sábado por la madrugada consiguió el 1-2 en la clasificación le instaló un nuevo componente de energía, una electrónica de control y un componente auxiliar al británico George Russell, quien consiguió la pole position.

Esto complica mucho al británico, ya que solo pueden usar dos componentes de energía durante toda la temporada. En caso de utilizar uno nuevo durante otro Gran Premio, sufriría una penalización en la parrilla de largada.

Franco Colapinto habló de los problemas de Alpine

El argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q2 en el Gran Premio de Australia, que se disputa en el circuito de Melbourne, en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

El Alpine número 43 logró pasar a la Q2, luego de un cierre frenético en la primera parte de la clasificación donde Colapinto cerró la vuelta cuando el reloj ya estaba cerrado. En el segundo tramo de la clasificación no pudo hacer buenos tiempos y finalmente quedó en la posición 16, lugar del que largará la carrera en la madrugada del domingo.

El piloto reconoció que en su equipo tienen una idea de los problemas que tuvo el auto durante la clasificación, aunque se lamentó porque “es muy difícil solucionarlo tan rápido”.

Colapinto Melbourne Portada

Luego de la clasificación, Colapinto aclaró que “lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan. Llevar el auto del simulador a la realidad en pista es difícil”.

De todas maneras, hizo énfasis en que “lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes y trabajar con eso”, y continuó: “Va a haber que trabajar para entender la diferencia y creo que vamos por buen camino”. Finalmente, subrayó que “si bien el campeonato es largo, va a ser importante evolucionar rápido”.

Colapinto no pudo destacar en la clasificación del Gran Premio de Australia, que se lleva a cabo en el circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, por lo que tendrá que redondear una actuación casi perfecta si quiere escalar hasta el 10° puesto para así meterse en zona de puntos.