GP de Australia: en qué puesto largará Franco Colapinto y quién se quedó con la pole

En un cierre de Q1 para el infarto, el piloto argentino logró meterse en el segundo corte clasificatorio en Melbourne

El argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q2 en el Gran Premio de Australia , que se disputa en el circuito de Melbourne, en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula Uno .

El Alpine número 43 logró pasar a la Q2, luego de un cierre frenético en la primera parte de la clasificación donde Colapinto cerró la vuelta cuando el reloj ya estaba cerrado.

En el segundo tramo de la clasificación no pudo hacer buenos tiempos y finalmente quedó en la posición 16, lugar del que largará la carrera en la madrugada del domingo.

Pierre Gasly, compañero de la escudería francesa, finalizó en el puesto 14. Durante el primer corte de la Q1, sorpresivamente, quedó eliminado Max Verstappen (Red Bull), quien sufrió un fuerte despiste que lo dejó fuera de la clasificación.

También tuvieron problemas técnicos el Williams de Carlos Sainz hijo, y el Aston Martin de Lance Stroll. Los debutantes Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, tampoco pudieron superar la Q1.

Después una bandera roja, en el inicio de la Q3 por un objeto en la pista, se completaron los giros para definir la grilla de partida del GP de Australia, donde el piloto de Mercedes, George Russell, fue el más rápido y se quedó con la pole, como en gran parte del fin de semana.

El italiano Kimi Antonelli, que había sufrido un fuerte accidente en la prueba libre 3 y que debieron rearmar el auto, se quedó con la segunda posición. Isack Hadjar, el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull, se quedó con la tercera ubicación.

La grilla se completó con las Ferrari y los McLaren,

Una nueva temporada de Fórmula 1 con varios cambios

La temporada 2026 de la Fórmula 1 aarnca con este Gran Premio de Australia, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien viene de completar una muy buena pretemporada.

Este Gran Premio se disputa en uno de los mejores circuitos del calendario. Se trata del trazado de Albert Park, que se encuentra en la ciudad de Melbourne, cuenta con 16 curvas, tres zonas de DRS y una extensión de 5,278 kilómetros.

En lo que respecta a lo que podría ser la pelea por las primeras posiciones en la Fórmula 1, hay una gran incertidumbre ya que esta temporada contará con una enorme cantidad de modificaciones en el reglamento, por lo que se podrían dar varias sorpresas.

El campeón vigente de la categoría es el británico Lando Norris (McLaren), aunque se espera que su compañero de equipos, el australiano Oscar Piastri, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton puedan hacerle pelea.

Dónde ver la participación de Colapinto

La transmisión oficial para toda la Argentina está a cargo de las plataformas de streaming y señales de cable que poseen los derechos de la Fórmula 1. Los interesados podrán seguir el minuto a minuto y las imágenes en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ (Premium).