Vuelve la Fórmula 1: primera race week del 2026 y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de Australia en la primera fecha del campeonato.

Arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1 . Este fin de semana La Máxima vivirá el Gran Premio de Australia en Melbourne e inaugurará un nuevo año de competiciones en el que los argentinos una vez más tendremos a Franco Colapinto (Alpine) como representante en las pistas.

En el inicio de la nueva era de reglamentaciones, la categoría se estrenará en el Circuito Albert Park y dará inicio a la primera de las 30 carreras (24 Grandes Premios y 6 Sprints). Además, otra novedad para este temporada es que volverán a ser 11 las escuderías que irán por el campeonato de constructores, por lo que tendremos a 22 pilotos en pista, dos más que en las últimas temporadas.

Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Australia, la grilla de actividades se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo de Argentina (22:30) con la práctica libre 1 y continuará durante la madrugada del viernes 6 (2:00) con el segundo entrenamiento.

image

A la noche (22:30) de ese viernes se podrá ver la FP3 que servirá como última estación antes de la primera clasificación del año: comenzará a las 2 de la mañana del sábado 7 de marzo. La carrera principal, pautada a 58 giros, se iniciará a la 1 de la mañana del domingo 8.

Tras un año para el olvido, Alpine, con Colapinto y Pierre Gasly como pilotos, intentará batallar por puntos cada fin de semana luego de cerrar una preparación sin grandes problemas y mostrando una paridad con Haas, Racing Bulls, Williams y Audi.

Lo que hay que saber de cara al comienzo de una temporada de Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) revolucionan la Fórmula 1 con un reglamento que introduce autos más ligeros, potencia híbrida equilibrada y elimina el DRS. Entre las medidas más notables, se destaca la drástica reducción de la distancia entre ejes en 200 milímetros y un chasis 100 milímetros más angosto, lo que genera autos considerablemente más compactos y ágiles. El peso mínimo también baja a 768 kilos, es decir, 32 kilos menos que en 2025. La flamante normativa tuvo modificaciones hasta el último momento para solucionar problemas que se presentaron durante los ensayos previos.

image

El histórico Drag Reduction System (DRS), utilizado entre 2011 y 2025, deja de estar disponible en la Fórmula 1. Su reemplazo será la aerodinámica activa, que habilita a los pilotos a modificar desde la cabina los alerones, eligiendo entre diferentes modos para rectas o curvas según la circunstancia de carrera. Esta herramienta permitirá combinar la maximización de la velocidad en recta con una adherencia óptima en curvas, lo que se traduce en estrategias de adelantamiento más ricas y matizadas. En paralelo nace el Overtake Mode, un sistema que proporciona un impulso adicional de potencia eléctrica bajo la premisa de estar a menos de un segundo del auto rival en la zona de detección.

Los pilotos candidatos a ser campeones este año

George Russell llega a Melbourne como favorito número uno de las casas de apuestas y del paddock entero. A los 28 años y en su prime como piloto, parece tener la plataforma más completa: motor de referencia de la parrilla, mayor banco de datos de la pretemporada y la estructura que ganó ocho constructores consecutivos. Si el W17 confirma en carrera lo que insinuó en los stints largos de Bahréin, George tiene el camino más directo hacia el título.

Charles Leclerc fue el piloto más rápido de toda la pretemporada, el único en romper la barrera del minuto con 32 segundos, y se suma a la lista de candidatos. Lo cierto es que el monegasco nunca ha tenido un coche genuinamente capaz de sostener una pelea por el campeonato durante toda una temporada. El SF-26, con su turbo que produce largadas de cohete y su innovación técnica agresiva, podría ser esa unidad. La gran pregunta es si Ferrari mantendrá el nivel de desarrollo para apoyarlo a lo largo de 24 carreras; si es así, el título depende de Charles.

image

Lando Norris, el campeón vigente no llega como el principal favorito, algo inusual pero que se explica con datos. La mayoría de las veces en las que hay un cambio de reglamento importante, el campeón de pilotos es diferente al año anterior. Sin embargo, apostar contra Norris y contra un McLaren que cuenta con los servicios de Rob Marshall en una temporada de 24 carreras es un error que no debemos cometer. McLaren ganó los dos últimos constructores, Norris aprendió a mantener la calma en los momentos decisivos, y recibirán la última especificación del motor Mercedes para Melbourne.

Max Verstappen llega a 2026 siendo el mejor piloto de la parrilla, pero el neerlandés fue totalmente honesto: “No creo que vayamos a pelear por la victoria en Melbourne. Hay que ser realistas”. La data parece estar de su lado; el RB22 tuvo la peor degradación de los cuatro equipos de la punta con la data indicando que el nuevo monoplaza es sensible a la ventana operativa, algo que le complicaría la jugada en circuitos de clima cambiante.

El calendario 2026 de Fórmula 1

- 05-08 de marzo, GP Australia, Melbourne

- 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint

- 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka

- 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir

- 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah

- 01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint

- 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint

- 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco

- 12-14 de junio, GP de España, Barcelona

- 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg

- 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint

- 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

- 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest

- 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint

- 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza

- 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid

- 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú

- 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint

- 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin

- 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX

- 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo

- 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas

- 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail

- 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina