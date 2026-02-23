Arranca la cuenta regresiva: la Fórmula 1 presentó en redes su nueva temporada

Con Franco Colapinto como uno de los protagonistas, la máxima categoría del automovilismo mundial presentó el adelanto de su temporada 2026.

En las últimas horas, la Formula 1 lanzó el video promocional de la temporada 2026 y entre las figuras aparece el piloto argentino, Franco Colapinto , quien se prepara para debutar como piloto titular desde la primera fecha del primer fin de semana de marzo en el circuito de Melbourne, Australia.

El piloto argentino de Alpine forma parte del elenco de 22 corredores que integran la campaña publicitaria denominada “All To Drive For”, presentada por el actor Damson Idris, quien protagonizó junto a Brad Pitt la exitosa película de la F1 el año pasado.

El trailer, de 60 segundos, se abre con una pregunta directa: “You think you know Formula 1?” (¿Creés que conocés la Fórmula 1?). A partir de allí, se suman el vigente campeón Lando Norris y el resto de los pilotos de la grilla, entre ellos Colapinto, en un anticipo de una temporada que la categoría definió con la mayor transformación reglamentaria de su historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1Media/status/2025601797721608354&partner=&hide_thread=false Think you know Formula 1?



To mark the start of the 2026 Formula 1® season, which begins in Melbourne, Australia on 6 March, the sport has launched its "All To Drive For" campaign, featuring internationally acclaimed actor, Damson Idris, and all 22 of the Formula 1 drivers.… pic.twitter.com/OMxPzSt5wY — F1 Media (@F1Media) February 22, 2026

De esta manera, crece la expectativa de cara a una nueva temporada de La Máxima. Para los argentinos será la tercera consecutiva con un representante entre los corredores. Colapinto se sumó a mitad de temporada a bordo de un monoplaza Williams en 2024, el año pasado se sumó en la séptima fecha cuándo fue ascendido a piloto titular en Alpine y este será el primer año en el que lo hará desde la primera carrera.

Pudo ser una tragedia: a un expiloto de Fórmula 1 se le incendió el auto

Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego este domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco.

En el video que se viralizó en redes sociales se puede observar al japonés haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frena de golpe y empieza a largar humo que rápidamente se convirtió en fuego. Pese al susto y los gritos de los presentes, Tsunoda se bajó del Red Bull por sus propios medios y sin ninguna lesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNF1/status/2025561296276439094&partner=&hide_thread=false Yuki Tsunoda escaped from a burning car during a San Francisco show run (via IG/duanellave) pic.twitter.com/2FBazp77ac — ESPN F1 (@ESPNF1) February 22, 2026

Mientras tanto, el piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) protagonizó una muy sólida actuación en el último día de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin, donde consiguió la primera posición. Leclerc, que este año quiere meterse dar batalla por el título, logró dar la considerable cantidad de 80 vueltas en el Circuito Internacional de Bahréin, donde registró el mejor tiempo cuando giró en 1:31,992, lo que le permitió mejorar por más de un segundo lo hecho durante la sesión diurna.

En la segunda posición quedó el actual campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), quien finalizó a 879 milésimas de Leclerc, mientras que el tercer y cuarto lugar fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes). Por otra parte, el compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una buen actuación y terminó en el quinto lugar, a un segundo y 429 milésimas de Leclerc. Además pudo dar una gran cantidad de vueltas sin mayores inconvenientes, lo que demuestra la fiabilidad del A526 con el que competirán este año.

El top 10 lo completaron el británico Oliver Bearman (Haas), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el español Carlos Sainz (Williams). El último día de la pretemporada no pudo contar con la presencia del argentino Franco Colapinto, ya que su compañero de equipo en Alpine disputó las dos sesiones de este viernes, como parte de la rotación que estaba programada.

Fórmula 1

De todas maneras, Colapinto tuvo una muy buena pretemporada, donde pudo conseguir muy buenos resultados en los tests privados de Barcelona y en las dos semanas de actividad que hubo en Bahréin, por lo que el pilarense se ilusiona con firmar una muy buena temporada. El campeonato de Fórmula 1 comenzará a inicios de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne.