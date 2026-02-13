Otra gran performance de Franco Colapinto en las últimas pruebas en Baréin

El piloto argentino volvió a girar con su Alpine y mejoró la actuación anterior, en la preparación para la temporada de la Fórmula 1. a

Buenas noticias de Franco Colapinto en las pruebas de este viernes. El argentino tuvo una sólida actuación en la primera sesión del último día de los tests de pretemporada en Bahréin de Fórmula 1 , donde ocupó la sexta posición con su Alpine .

Luego de los problemas que había tenido en el auto en la práctica anterior, Franco recuperó nivel competitivo y demuestra que este puede ser su año.

Colapinto, que ese año disputará su tercera temporada en la categoría reina del automovilismo, dio la considerable cantidad de 66 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:36,874. De esta manera, el argentino mejoró con creces lo hecho el miércoles en el primer día de tests, ya que había finalizado último entre los 18 que salieron a pista.

Embed Productive morning. Onwards to the final evening session of the first test. pic.twitter.com/zDjDp88UFE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 13, 2026

Los mejores del viernes

El mejor tiempo de la sesión fue para el británico George Russel (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,918, mientras que lo escoltaron el también británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El top 5 lo completaron el británico Oliver Bearman (Haas) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Por otra parte, por debajo de Colapinto finalizaron el español Carlos Sainz Jr. (Williams), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

La actividad en los tests de Bahréin de Fórmula 1 continuarán a las 9 (hora de Argentina), con el inicio de la sesión nocturna que se extenderá hasta las 13 y que también contará con la presencia de Colapinto.