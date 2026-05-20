River pierde con Bragantino en el Monumental
El Millonario necesita una victoria para asegurar el pase de ronda en la Copa Sudamericana, cuando enfrente al conjunto brasileño por la quinta jornada.
River recibe este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.
El encuentro, que está programado para las 21:30, se lleva a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.
Al cabo de los primeros 15 minutos en un partido parejo, el Millonario dominó levemente la posesión e intentó lastimar a los brasileños, que apostaron a los centros al delantero paraguayo Isidro Pitta.
El mediocampista Axir Vinicius marcó el 1-0 para Red Bull Bragantino ante River, a los 34 minutos de juego. En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y, de cabeza, puso el 1-0.
Las formaciones de River y Bragantino
River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre; Maximiliano Meza y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.
Te puede interesar...
Leé más
Duelen en River, pero ilusionan a Belgrano: los datos curiosos de la Promoción 2011 que coinciden con la final
Se viene: con el morbo de la promoción, cuándo y dónde se juega la gran final entre River y Belgrano
Nicolás Otamendi confirmó su salida del Benfica y River tomó una decisión clave
Noticias relacionadas