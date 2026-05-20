Deportes La Mañana River Plate River pierde con Bragantino en el Monumental

El Millonario necesita una victoria para asegurar el pase de ronda en la Copa Sudamericana, cuando enfrente al conjunto brasileño por la quinta jornada. + Agregar LM Neuquen en







El Chacho Coudet pone un equipo alternativo en River.

River recibe este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se lleva a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.

Al cabo de los primeros 15 minutos en un partido parejo, el Millonario dominó levemente la posesión e intentó lastimar a los brasileños, que apostaron a los centros al delantero paraguayo Isidro Pitta.