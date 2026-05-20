Las condiciones que Ancelotti le puso a Neymar para volver a jugar con Brasil en el Mundial

Neymar fue convocado por Brasil para jugar el Mundial 2026 , pero su regreso a la Selección no se dará bajo las mismas condiciones de otros ciclos. Carlo Ancelotti decidió incluir al delantero del Santos entre los 26 futbolistas elegidos, aunque antes de confirmar su lugar le marcó una serie de pautas claras sobre el rol que tendrá dentro del plantel.

Según reveló la prensa brasileña, el entrenador italiano mantuvo una videollamada con Neymar y Rodrigo Caetano , director deportivo de la Confederación Brasileña de Fútbol , para explicarle personalmente cuál sería su situación en esta nueva etapa. El mensaje fue directo: ya no tendrá los privilegios de antes y deberá adaptarse a una dinámica más ordenada.

Uno de los puntos principales que le comunicó Ancelotti es que Neymar no será el capitán de Brasil en el Mundial . Además, tampoco tiene garantizado un lugar en el equipo titular. Su presencia desde el arranque dependerá del rendimiento, de su estado físico y de lo que el cuerpo técnico considere mejor para cada partido.

Otra condición importante pasa por su exposición pública. Desde el entorno de la Selección le pidieron bajar el perfil mediático y reducir su actividad en redes sociales antes y durante la competencia. La intención es evitar distracciones y que toda la atención vuelva a girar alrededor de una sola figura.

En esa misma línea, el regreso de Neymar estará acompañado por una reducción de libertades dentro del plantel. Ancelotti busca que el delantero tenga las mismas obligaciones que el resto de sus compañeros y que no exista una diferencia marcada en el trato interno.

“Quiero ser claro y honesto: jugará si se lo merece”, explicó el entrenador en conferencia de prensa. También remarcó que Neymar podrá ser titular, ingresar desde el banco o incluso no jugar, según lo que necesite el equipo.

La reacción de Neymar cuando Ancelotti anunció su convocatoria para el Mundial 2026

El delantero brasilero Neymar compartió cómo vivió el emotivo momento en el que se enteró que había sido convocado para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

"Mi perspectiva sobre uno de los días más emocionantes y felices de mi vida... Y gracias, Brasil", fue el mensaje que publicó Neymar junto al video, en el que se puede observar cómo se emociona al escuchar su nombre mientras estaba acompañado por familiares y amigos.

Neymar volverá a jugar con la selección de Brasil luego de aquella durísima lesión de rodilla que sufrió a finales del 2023 durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2056723787677061219&partner=&hide_thread=false Miren lo que es la REACCIÓN DE NEYMAR con amigos y familia, LLORANDO por la convocatoria al Mundial…



Este tipo es gigante. pic.twitter.com/ZshUcFTRuE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2026

La noticia fue festejada en todo Brasil, ya que hace pocos meses parecía imposible que el mejor jugador brasilero de los últimos años pudiera decir presente en el Mundial.

La de edición de este año será la cuarta participación para Neymar en un Mundial, luego de las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A lo largo de su historia en esta competición, disputó 13 partidos, en los que anotó ocho goles y entregó cuatro asistencias.

Su mejor participación Mundiales se dio en 2014, cuando guió a Brasil hacia las semifinales, aunque una dura lesión en su columna lo marginó de dicho partido y su selección terminaría sufriendo una inolvidable goleada 7-1 ante Alemania. En Rusia 2018 y Qatar 2022, solo pudo alcanzar los cuartos de final.