El nuevo nombre de la Avenida Mosconi se decidirá por voto popular: qué opciones hay en carrera

La Municipalidad ya recibe las propuestas hasta contar con 10 finalistas. Luego, todos los vecinos podrán elegir el nombre para la calle, hoy en plena obra de transformación.

Ruta 22, Multitrocha, Avenida Mosconi. La calle que atraviesa toda la ciudad pasó por varias demoninaciones entre la población de Neuquén capital. Ahora, tras la ambiciosa obra que transformará por completo su fisonomía , la avenida tendrá también un nombre nuevo, que será elegido por todos los neuquinos a través del voto popular.

En una visita a los estudios de LU5 , el coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi, aclaró que el cambio de nombre no es sólo una anécdota en el marco de una obra histórica para la capital. Por el contrario, se trata de un pedido que hicieron los frentistas que tienen sus negocios o empresas hacia la avenida y que son integrados por el gobierno local en un proceso de diálogo permanente.

Contardi aclaró que desde el Municipio se acompaña a los frentistas con beneficios impositivos. Los que viven o tienen sus negocios frente a la Mosconi no tuvieron que pagar las obras de asfalto a través de la contribución por mejoras, como ocurre en los barrios residenciales, porque la obra se consideró de interés público y, por lo tanto, será costeada en su totalidad por la Municipalidad gracias al superávit en sus cuentas públicas.

"Cualquiera de nosotros, cuando hay una obra de asfalto frente a nuestra casa, pagamos entre 25% o 50% de contribución por mejoras. En el caso de ellos, no pagan un solo peso", dijo y aclaró que eso responde a una decisión del intendente Mariano Gaido de acompañar a los docentes, que ven afectadas sus ventas por la envergadura de la obra.

A eso se suman medidas de eximición de las tasas, para aliviar la carga fiscal de los frentistas afectados por la obra.

Embed - La Municipalidad de Neuquén amplía beneficios fiscales para comerciantes afectados por obras en Mosc

En principio, el beneficio abarcaba al 70% de los frentistas, que son los que facturan menos de 2 mil millones de pesos al año. "Eso fue un pedido que hizo ACIPAN en referencia a la situación macroeconómica que afecta a todos, pero también ha cambiado el volumen de circulación por las obras en la avenida", aseguró.

Sin embargo, y en un contexto de caída del poder adquisitivo y una apertura comercial que sumó más competencia a los comerciantes neuquinos frente a plataformas de venta online nacionales e internacionales, la Municipalidad decidió aportar un beneficio adicional, que será progresivo, para las empresas con mayor facturación mensual que también tienen sus locales sobre la Avenida.

SFP Impuesto muni baja de patentes para autos vehiculos 0km (1) gaston contardi Sebastián Fariña Petersen

El nombre de la Avenida, con voto popular

Con el objetivo de integrar a los frentistas y a los vecinos de Neuquén en general en una obra que promete ser icónica para la capital, también se aceptó la propuesta de los comerciantes de cambiar el nombre de la Avenida Mosconi.

"Parece algo más trivial pero no lo es, pero se está trabajando en un proceso de participación popular para darle otra denominación a la Avenida", dijo Contardi sobre la iniciativa, que permitirá que los ciudadanos se apropien de un proyecto de infraestructura que implica no sólo un cambio estético sino una solución a posibles inundaciones y mayor agilidad en el tránsito.

Hasta el 31 de mayo hay tiempo para proponer posibles nombres. Según declaraciones que hizo el intendente Mariano Gaido, no se aceptarán nombres de políticos, por lo que las sugerencias hacen referencia a otros aspectos identitarios de la zona.

Desde el Concejo Deliberante, el presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Santiago Galíndez, aclaró ante la prensa que habrá también cambios en las colectoras. "Lo que hoy conocemos como Lastra, Félix San Martin, Planas o Perticone, serán las veredas", dijo.

gaston contardi lu5

"En enero, cuando empezamos la recorrida, una vecina muy reconocida de la región que es comerciante del rubro de ropa de cama, propuso la Gran Avenida como nombre", aseguró.

A su vez, mecionó que un comercio muy grande electrónica dijo que la familia se juntó y propuso De La Confluencia, ya que la avenida se acerca a la zona de unión de los dos ríos.

Mariano Gaido pavimento Avenida Mosconi (1)

Por el momento, se pueden ingresar sugerencias a través del sitio web de la Municipalidad. Después del 31 de mayo se conocerán las 10 opciones finalistas, que serán sometidas a un proceso de elección popular por un plazo de dos meses.

Contardi explicó que, para votar, hace falta ser mayor de 16 años y tener domicilio en la ciudad de Neuquén. Lo podrá hacer acreditando su DNI, como ocurre con las elecciones, en ese plazo de votación abierta.