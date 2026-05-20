Noqueó en España y ahora va por el cinturón: el neuquino que persigue el sueño de la UFC

La aventura en España sigue dándole motivos para creer. A fines de abril, el neuquino Pablo Iglesias volvió a subirse a una jaula en Alicante y necesitó apenas un round para dejar otra señal de crecimiento en su carrera profesional. En el evento Kings of the Ring derrotó por knockout al marroquí Youseff Raddad y ahora apunta directamente a pelear por el cinturón de la categoría hasta 73 kilos.

Lejos de Neuquén , entrenando en tres gimnasios distintos y sosteniendo el sueño de llegar cada vez más alto en las MMA europeas, Iglesias comenzó a hacerse un nombre en uno de los circuitos más competitivos de España. “El evento se llama Kings of the Ring, es uno de los eventos más grandes de acá, Alicante. Me habían dicho para pelear anteriormente, había tenido rival, se me cayó, se cayeron varios rivales. Pero hubo un chico que dijo que sí, y obviamente aceptamos también pelear contra él”, contó a LMNeuquén.

El rival fue Youseff Raddad , peleador marroquí con experiencia en K1 .“El chico de Marruecos, venía con experiencia en K1, bastante bueno. Aceptamos y el evento estuvo bastante bien, muchísima gente, mucho apoyo de la gente de mi gimnasio también, muy divertido todo”, sostuvo.

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Arriba de la jaula, el desenlace fue rápido y contundente, sin mediar demasiados inconvenientes y sacándose con celeridad al rival. “Gané por knockout en el primer round, por suerte pude finalizarlo así, que es lo que a mí me gusta, finalizar las peleas antes de que suene la campana. La vez pasada también había ganado por knockout en el primero. Me veo con esa racha de knockouts, que es hermoso y te da una confianza como peleador muy buena”, aseguró.

Ahora el objetivo es todavía más grande. En julio podría tener la oportunidad de pelear por el título de la categoría dentro de la misma empresa. “Mi próximo compromiso es tratar de pelear en la misma empresa por el cinturón, estoy arreglando eso y viendo que el otro chico también acepte la pelea. Lo más probable es que sí, porque si no acepta la pelea, tendrá que dejar el cinturón vacante, así que es ciento por ciento seguro la pelea por el cinturón”, explicó.

Mientras tanto, la vida en España después de casi dos años, sigue siendo tan exigente como apasionante. Iglesias se entrena prácticamente todo el día para sostener el nivel competitivo europeo. “Muy contento por cómo estoy entrenando acá, la vida en España me está yendo bastante bien. Obviamente, como conté es complicado subsistir con los gastos de un peleador. Comida, suplementación, entrenamiento, gimnasios”, comentó.

Su rutina es exigente y casi sin horarios para otra cosa que no sea el entrenamiento. “Entreno en tres gimnasios diferentes, en uno hago MMA, que es en el Climent Club, después hago la preparación física en otro lugar más especializado para hacer ese tipo de entrenamientos, y en otro lugar hago específicamente boxeo”, dijo.

A pesar de la distancia, Neuquén sigue estando presente. Especialmente su gente y el equipo donde se formó. “Quiero agradecer a la distancia también a mi equipo de Neuquén, al Perro Vargas Team. La verdad que se hace sentir el apoyo que me dan, los mensajes alentándome, respondiendo historias. Eso es lo mejor, es lo que me motiva para pelear y representar de la mejor manera posible”, afirmó.

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Porque más allá de vivir en Alicante, siente que sigue peleando por los suyos, los que aún están en la ciudad. “Me siento parte del equipo todavía, represento a mi equipo de Neuquén y trabajamos para seguir representándolos de la mejor manera. Esos son mis objetivos para la próxima pelea, estoy haciéndolo con un equipo que integramos y se llama Cultura de Pelea Sudamericana”, contó.

El grupo, que reúne peleadores de distintos países del sur del continente, se mantiene en una misma idea y con el foco puesto en crecer. “Lo integramos varios argentinos, gente de Chile, Uruguay... y es un grupo que lo único que quiere es pelear por sus sueños, como todos los que venimos a España a trabajar y buscar un futuro mejor”, mencionó.

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Como si el presente ya no fuera suficientemente especial, en la semana de la pelea compartió entrenamientos y cartelera con uno de los argentinos más reconocidos de las MMA. “En la semana de la pelea vino Pepi Staropoli, un peleador argentino muy conocido por haber luchado en UFC, campeón de Ares y que ahora está en la Compañía FNC. Vino al Climent Club y está dando clases ahí, también a hacer la preparación así que peleamos el mismo día, fue una experiencia hermosa”, concluyó.

Pablo Iglesias, de 24 años, es uno de los neuquinos que pelea por él y por los suyos lejos de casa, sin olvidarse de sus raíces. Ahora buscará un cinturón en una de las competencias más importantes de España.