"Fue vergonzoso": una reconocida figura de la Fórmula 1 destrozó a Franco Colapinto con una fuerte frase

Un expiloto de la categoría defenestró al piloto tras un error durante una prueba en Bahrein.

Franco Colapinto finalizó los test de prueba en el circuito de Baréin con una buena impresión del nuevo Alpine que utilizará esta temporada dejando atrás el olvidable rendimiento que tuvieron los monoplazas de la escudería en el 2025. Las pruebas presagian que puede ser un buen año para el equipo francés.

Durante los test preparatorios, el piloto asustó a todos los fanáticos y generó una fuerte repercusión con un mal movimiento que casi hace estrellarlo contra el muro en una maniobra que no tenía peligro. A la mínima situación donde el piloto tiene responsabilidad, un sinfín de críticas recaen sobre él.

Luego del error, Colapinto recibió una dura crítica de Ralf Shumacher , el expiloto alemán que en otras oportunidades también había apuntado contra el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires en un contexto donde se generó un resquemor debido a que Franco se ganó el lugar en la Fórmula 1 por encima de su sobrino Mick. "Fue vergonzoso" , dijo en diálogo con Sky Sports

ralf-schumahcer-LM.jpg Ralf Schumacher destacó el título logrado por su sobrino Mick

Cuál fue el susto de Franco Colapinto en la prueba del viernes en Baréin

En las dos tandas de entrenamientos del viernes, Franco Colapinto fue sexto y octavo, completando una buena actuación en Baréin. Sin embargo, en la segunda práctica del día en Baréin, donde se está realizando la pretemporada para la Fórmula 1 2026, el argentino vivió una situación particular.

Colapinto protagonizó un momento de tensión cuando casi impacta contra el muro mientras calentaba neumáticos antes de la segunda prueba de largada.

El video trascendió rápido en las redes sociales pero el momento no pasó a mayores.

Después, la Ferrari de Lewis Hamilton se quedó a un costado de la pista y sacaron la bandera roja cuando restaban 10 minutos para el final de la actividad. El británico se bajó del monoplaza a la espera del ingreso de los auxiliares.

FINAL DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA 3 DE PRETEMPORADA

1- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 - 49 vueltas

2- George Russell - Mercedes: 1:33.918 - 78 vueltas

3- Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 - 138 vueltas

4- Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 - 153 vueltas

5- Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:35.341 - 61 vueltas

6- Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 - 53 vueltas

7- Esteban Ocon - Haas: 1:35.753 - 68 vueltas

8- Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 - 137 vueltas

9- Ollie Bearman - Haas: 1:35.972 - 70 vueltas

10- Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 - 49 vueltas

11- Alex Albon - Williams: 1:36.793 - 71 vueltas

12- Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 - 119 vueltas

13- Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 - 68 vueltas

14- Gabriel Bortoleto - Audi: 1:37.536 - 60 vueltas

15- Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 - 69 vueltas

16- Valtteri Bottas - Cadillac: 1:38.772 - 37 vueltas

17- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:39.251 - 62 vueltas