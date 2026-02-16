Arrancan los playoffs de la Champions League: todo lo que hay que saber

Este martes y miércoles se jugarán los partidos de ida de la instancia de playoffs, con Benfica contra Real Madrid como uno de los platos fuertes.

Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes , en la que será una jornada con cuatro partidos donde se destaca el enfrentamiento entre el Benfica de Portugal y el Real Madrid de España.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estádio da Luz de la ciudad de Lisboa , está programado para las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

El Real Madrid se metió en esta instancia luego de terminar en la novena posición en la primera fase, mientras que el Benfica finalizó vigésimo cuarto y clasificó por la ventaja.

Ambos equipos protagonizaron una definición inolvidable en la última fecha de la primera fase, donde el Benfica se impuso por 4-2. En dicho enfrentamiento, a los españoles les alcanzaba con perder por solo un gol para terminar entre los primeros ocho y meterse directamente en los octavos de final, mientras que los portugueses necesitaban ganar por dos para entrar a los playoffs y sino iban a quedar eliminados.

Así fue como en la última jugada del partido el arquero del Benfica, el ucraniano Anatoliy Trubin, estampó el 4-2 definitivo en una de las definiciones más increíbles que se recuerden.

El enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid también cuenta con el condimento de que los portugueses tienen como director técnico al polémico José Mourinho, quien dirigió en el “Merengue” entre 2010 y 2013.

Otro de los cruces interesantes de este martes tendrá como protagonista al Paris Saint-Germain de Francia, que es el último campeón y tendrá una peligrosa visita a partir de las 17 ante el Mónaco.

Además, el Galatasaray de Turquía recibirá a la Juventus de Italia a las 14:45 en una llave que podría ser más cerrada de lo que los fanáticos del fútbol imaginan, mientras que el Borussia Dortmund de Alemania jugará en su estadio ante el Atalanta de Italia a las 17.

Los otros cuatro cruces correspondientes a la ida de los playoffs serán este miércoles y enfrentarán a los siguientes equipos: Qarabag (Aze) - Newcastle (Ing), Olympiakos (Gre) - Bayer Leverkusen (Ale), Brujas (Bél) - Atlético Madrid (Esp) y Bodo Glimt (Nor) - Inter de Milán (Ita).

El cronograma de los partidos de ida de los playoffs de la Champions League

Martes 17/2:

Galatasaray - Juventus a las 14:45

Borussia Dortmund - Atalanta a las 17

Mónaco - PSG a las 17

Benfica - Real Madrid a las 17

Miércoles 18/2:

Qarabag - Newcastle a las 14:45

Olympiakos - Bayer Leverkusen a las 17

Brujas - Atlético Madrid a las 17

Bodo Glimt - Inter a las 17

Episodio de furia en Europa: qué pasó con Matías Almeyda

El entrenador argentino Matías Almeyda lamentó su airada reacción y admitió hoy que se sentía "avergonzado" por su expulsión en el final del partido que disputó su equipo, Sevilla, ante Alavés por la vigésimocuarta fecha de LaLiga de España.

"Le pido disculpas a todo el sevillismo, y también a mi familia. Me arrepiento de mi actitud", afirmó el director técnico, quie vio la tarjeta roja en el final del encuentro, jugado en estadio Sánchez Pizjuán, y luego se encaró con el árbito Galech Apezteguía para pedirle explicaciones.

En ese aspecto, reiteró que se arrepiente de su actitud: “no la avalo, no la comparto y me avergüenza”, señaló en declaraciones a la prensa española.

Almeyda le preguntó repetidamente al referi "Por qué me expulsas?", pero no tuvo respuesta, mientras sus jugadores y otros integrantes del cuerpo técnico trataban de calmarlo.

"Solamente apoyé la cabeza en la banca, se ve que tenía que expulsar a alguien. Si me toman de punto no me gusta. No supo decirme por qué me echaba...", aseveró el entrenador, luego del partido que terminó igualado 1-1 ante el Alavés, dirigido por otro argentino: Eduardo Coudet.

Además, sostuvo que "soy un entrenador que vive el fútbol pasión, pero siempre con respeto. No insulto, no maltrato. pero seguramente mi reacción es indefendible".