Se sortearon los cruces y así quedó el cuadro de la Champions League
Luego de la fase clasificatoria con 36 equipos, 24 de ellos siguen en carrera en busca del título.
Este viernes se dio a conocer cómo quedó el cuadro de la Champions League para la fase de 16avos de final y los posteriores enfrentamientos de octavos. El último miércoles se definieron los primeros ocho equipos que pasaron directamente y tendrán descanso, mientras que del 9 al 24 se enfrentarán en una etapa de playoffs.
El formato tiene un par de años y fue adoptado por la UEFA con el objetivo de darles más partidos a los clubes participantes y generar una vuelta de tuerca en la forma de clasificación a la parte decisiva del torneo.
Esperan en octavos, por orden de la tabla de posiciones: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
El gran ausente entre los primeros ocho es Real Madrid, que cayó con Benfica 4 a 2 y ahora volverán a enfrentarse en la siguiente instancia. La definición fue agónica y recorrió el mundo por el gol que necesitaba el equipo de Nicolás Otamendi lo marcó su arquero, Anatoly Trubin, de cabeza.
Los próximos cruces serán:
Real Madrid (9°) vs. Benfica (24°)
Inter (10°) vs. Bodo Glimt (23°)
PSG (11°) vs. Monaco (21°)
Newcastle (12°) vs. Qarabag (22°)
Juventus (13°) vs. Galatasaray (20°)
Atlético de Madrid (14°) vs. Brujas (19°)
Atalanta (15°) vs. Borussia Dortmund (17°)
Bayer Leverkusen (16°) vs. Olympiacos (18°)
¿Cuándo se juegan los playoffs de la Champions?
Todos estos cruces de 16avos de final se disputarán a mediados de febrero. Las idas, que se jugarán en el estadio del peor equipo clasificado, tendrán lugar el martes 17 y el miércoles 18. Los partidos de vuelta, por su parte, se jugarán el martes 24 y el miércoles 25 en el estadio del mejor equipo clasificado.
Los posibles cruces de octavos
Ganador del PSG-Monaco vs. Barcelona o Chelsea
Ganador del Juventus-Galatasaray vs. Liverpool o Tottenham
Ganador del Real Madrid-Benfica vs. Sporting de Lisboa o Manchester City
Ganador del Atalanta-Borussia Dortmund vs. Arsenal o Bayern Munich
Ganador del Newcastle-Qarabag vs. Chelsea o Barcelona
Ganador del Atlético de Madrid-Brujas vs. Tottenham o Liverpool
Ganador del Inter-Bodo Glimt vs. Sporting de Lisboa o Manchester City
Ganador del Bayer Leverkusen-Olympiacos vs. Arsenal o Bayern Munich
