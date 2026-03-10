Jornada histórica en la Champions: cuatro partidos, 17 goles y argentinos protagonistas

En la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones hubo muchas sorpresas e impresionantes goleadas.

Se pusieron en marcha los octavos de final de la Champions League con varios duelos atractivos y la jornada dejó un recuerdo para la historia: en cuatro partidos hubo ¡17 goles! y muchas sorpresas. También hubo varios argentinos que vieron acción, siendo Julián Álvarez uno de los protagonistas del día.

La jornada empezó con una sorpresa: el Galatasaray de Mauro Icardi (que no ingresó) venció en Estambul al Liverpool por 1-0 y se adelanta de cara a la revancha en Anfield. En otro de los partidos parejos, el Barcelona se salvó con un penal de Lamine Yamal al minuto 94 y empató 1-1 ante el Newcastle en Inglaterra .

En uno de los duelos más parejos, Atlético de Madrid aprovechó una insólita cantidad de errores del Tottenham y lo goleó por 5-2 en España , con un doblete de Julián Álvarez. Por otro lado, el Bayern Munich no tuvo piedad del Atalanta en Italia y lo aplastó por 6-1 .

Atleti score five at home #UCL pic.twitter.com/fXxHap2lWM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026

Atlético de Madrid y Bayern Munich, con pie y medio en cuartos de final

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibía al Tottenham, de un pobre presente en la Premier League, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Álvarez y Simeone fueron titulares en el local y Nicolás González entró desde el banco, mientras que Cuti Romero jugó todo el partido para la visita.

El inicio del primer tiempo fue de locos: el Colchonero se puso 3-0 con dos errores del arquero del Tottenham (uno de ellos finalizando en gol de Álvarez), que fue sustituido a los quince minutos por su entrenador. Antes de los 26 de la primera etapa, el juego ya estaba 4-1, con la visita descontando y tomando las riendas de la pelota.

"Vicario":

Porque reemplazó a Antonín Kinsky en el partido de Tottenham ante Atlético Madrid pic.twitter.com/NMhXofq25e — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 10, 2026

En el segundo tiempo, Tottenham buscó acortar el resultado, pero en una contra letal, Julián corrió desde mitad de cancha y definió cruzado para el 5-1, logrando su doblete. Antes del fin del partido, tras un error de Oblak, el conjunto inglés puso el 5-2 final.

"Julián":

Porque Julián Álvarez convirtió dos goles ante Tottenham en la #ChampionsLeaguepic.twitter.com/TBUILUxSKG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 10, 2026

Por su lado, el Bayern arrasó en Italia y venció al Atalanta 6-1. Para el elenco alemán convirtieron el defensor Josep Stanisic, los delanteros Michael Olise, por duplicado, Serge Gnabry y Nicolas Jackson, además del mediocampista Jamal Musiala. El descuento fue convertido por el mediocampista Mario Pasalic en los minutos de descuento.

Dos series abiertas para la vuelta en la Champions

Galatasaray dio la sorpresa y derrotó por 1 a 0 a Liverpool en Estambul por la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto de Okan Buruk se impuso con un gol de Mario Lemina en apenas siete minutos del partido en Turquía y viajará a Anfield con ventaja para definir la serie.

¡GALATASARAY YA LE GANA AL LIVERPOOL! Osimhen la bajó y Lemina convirtió, para el 1-0 del equipo turco.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hb0DcJYyBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hb0DcJYyBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

El Barcelona, por su parte, sorteó un muy mal partido y empató sobre el final ante Newcastle en Inglaterra. Lamine Yamal puso el 1-1 de penal en el descuento, mientras que Harvey Barnes había abierto la cuenta a los 86 minutos para el local. La serie está abierta de cara a la vuelta en el Camp Nou.