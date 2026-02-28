Quiénes son las dos figuras del Real Madrid que no jugarían ante el Manchester City

La Casa Blanca se enfrentará al equipo de la Premier League por los octavos de final de la Champions.

Real Madrid y Manchester City protagonizarán uno de los cruces más esperados.

El Real Madrid de España recibió la dura noticia de que dos de sus máximas estrellas podrían perderse la serie ante el Manchester City de Inglaterra , correspondiente a los octavos de final de la Champions League.

El delantero francés Kylian Mbappé , que se perdió la vuelta de la serie ante el Benfica de Portugal, sigue con dolor en una de sus rodillas , por lo que aún no hay una fecha definida para su regreso.

Mbappé viene siendo fundamental esta temporada para el club “Merengue”, con el que disputó 33 partidos, anotó 38 goles y repartió otras cinco asistencias. Esto le permite ser el máximo artillero esta campaña tanto en LaLiga de España como en la Champions League.

El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habló al respecto: “Lo mejor era parar y recuperarse. No puede jugar. Esperamos que vuelva en unos días o semanas”.

Kylian Mbappe

De todas maneras, desde la capital española se espera que llegue a recuperarse de cara al partido de ida, que será el 11 de marzo en el Bernabéu.

La otra figura del Real Madrid que está con problemas físicos es el mediocampista inglés Jude Bellingham, quien arrastra un problema muscular desde principios de febrero.

Según informó el medio español Copa, se espera que sea baja ya que continúa con su recuperación y ha empezado a entrenar con la pelota, pero todavía no está listo para volver a competir oficialmente.

Jude-Bellingham.jpg

Si bien lo más probable es que no estén para la ida, ambos jugadores podría decir presente en la revancha que se disputará el 17 de marzo en el Etihad Stadium de Manchester.

Así se jugarán los octavos de final de la Champions League

La UEFA Champions League ingresó en su fase decisiva con el sorteo de los octavos de final realizado en Nyon, Suiza, que dejó enfrentamientos con aroma a final anticipada.

El gran atractivo será el cruce entre el Real Madrid y el Manchester City, que volverán a verse las caras en una serie de alto voltaje: la ida será en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Etihad Stadium.

Otros duelos prometen emociones fuertes, como Paris Saint-Germain ante Chelsea FC y Atlético de Madrid frente a Tottenham Hotspur. Los encuentros de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo, mientras que las revanchas se jugarán el 17 y 18 del mismo mes. El camino culminará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, donde se conocerá al nuevo campeón de Europa.

Todos los duelos de los octavos de final

Paris Saint-Germain vs. Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool

Real Madrid vs. Manchester City

Atalanta vs. Bayern Munich

Newcastle United vs. FC Barcelona

Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur

Bodø/Glimt vs. Sporting CP

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

¿Quiénes avanzaron en Europa League y Conference?

La Europa League definió los clasificados a octavos de final tras la ronda de playoffs. Stuttgart, Lille, Celta, Bologna y Nottingham Forest lograron avanzar tras superar eliminatorias exigentes en distintos escenarios del continente.

La Conference League también definió a todos los equipos que avanzaron a los octavos de final del certamen en una jornada en la que se destacaron las clasificaciones del Crystal Palace (Inglaterra), Fiorentina (Italia) y AZ (Países Bajos).

De esta manera, los vencedores se suman a los ya clasificados desde la fase de liga: Racing de Estrasburgo, Rakow Czestochowa, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz y AEK Larnaca.