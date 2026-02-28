El cómplice de un crimen quedó detenido tras descubrirse que mintió para obtener la libertad

El imputado está vinculado al homicidio que tuvo como víctima a Juan Domingo Godoy, en Rincón de los Sauces.

Al cómplice de un crimen se le acabó la suerte y quedó detenido luego de ser descubierto en una mentira que le había ganado la libertad . Quedó detenido por decisión de un tribunal de jueces mientras avanza la investigación en su contra.

Un tribunal revisor fue el que hizo lugar a un planteo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y ordenó el jueves que el imputado quede detenido con prisión preventiva.

El imputado, identificado por sus iniciales como "H.N.L" , está acusado como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad, en un hecho ocurrido en 2024 en Rincón de los Sauces, en el que resultó víctima Juan Domingo Godoy . La fiscalía le atribuye haber intervenido en la planificación y ejecución del ataque, y posteriormente en maniobras destinadas a ocultar elementos vinculados al hecho, entre ellos el vehículo utilizado.

"H.N.L" recuperó la libertad el 2 de diciembre pasado bajo la condición de fijar domicilio en la localidad de Añelo y no ingresar a Rincón de los Sauces ni mantener contacto con testigos del caso. Sin embargo, la fiscalía verificó que la nomenclatura catastral informada no correspondía a Añelo, sino a un puesto ubicado dentro del ejido de Rincón de los Sauces.

fiscal jefe pablo vignaroli

Además, cuando se lo intentó notificar para una audiencia, la comisaría de Añelo informó que el domicilio no existía en esa jurisdicción, lo que derivó en la declaración de rebeldía y en su posterior detención en el mismo lugar consignado.

Durante la audiencia de revisión desarrollada el jueves, Vignaroli sostuvo que el imputado proporcionó un dato incorrecto para incumplir la condición impuesta y permanecer en Rincón de los Sauces, lo que evidenció un aumento del riesgo de no sometimiento al proceso.

El fiscal jefe argumentó que la conducta desplegada, sumada a la declaración de rebeldía, implicó un agravamiento de los peligros procesales que justificaba la imposición de la prisión preventiva.

Tras escuchar a las partes, el tribunal, por una mayoría conformada por la jueza Carolina García y por el juez Lucas Yancarelli, coincidió con ese planteo y entendió que la violación de las condiciones bajo las cuales se había concedido la libertad configuró una circunstancia objetiva que debía ser valorada.

De este modo, se revocó la decisión adoptada anteriormente por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien había considerado que esa irregularidad no tenía entidad suficiente para imponer la medida cautelar, aun cuando le permitió permanecer en una localidad a la que tenía prohibido ingresar.

comisaria 35 rincon de los sauces

En consecuencia, los jueces de revisión revocaron la resolución anterior y dispusieron la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, computados desde el 20 de febrero y con vencimiento el 20 de junio próximo.

La decisión no fue unánime: uno de los magistrados, Luis Giorgetti, votó en disidencia y se pronunció por confirmar el rechazo de la medida cautelar.

El crimen de Godoy

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal en conjunto con la Policía provincial, "H.N.L", disparó contra Godoy (hermano del excandidato a intendente de la localidad, César Godoy) el pasado 28 de noviembre, alrededor de las 3 de madrugada, en la esquina de Córdoba y Almafuerte. El acusado efectuó un primer disparo desde una camioneta Ford EcoSport en la que estaba junto a las otras personas adultas acusadas: Walter Mercado y Hugo Lagos. Lo hizo mientras Godoy circulaba en una moto, y luego de que la víctima cayera, volvió a dispararle, tomó la motocicleta y escapó del lugar.

Al parecer, todo fue para recuperar la moto Honda Wave 110 cc que la víctima compartía con su pareja y se había llevado tras una discusión.

rincon de los sauces paisaje

Según el informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense, Godoy recibió tres disparos. Uno, lo hirió en la espalda y le provocó la muerte.

Tras la formulación de cargos, los tres acusados quedaron arrestados, acusados por el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma, por la participación de un menor y por el concurso de dos o más personas.