Resbalón, pifia y cambio en quince minutos: el arquero del Tottenham vivió una pesadilla en la Champions

El portero del conjunto inglés fue protagonista de una situación insólita en el primer tiempo ante el Atlético de Madrid.

El Tottenham tuvo que sustituir a su arquero a los quince minutos por dos errores.

La Champions League está viviendo una jornada histórica, aunque no necesariamente por algo positivo. En la ida de los octavos de final, el Tottenham visita en España al Atlético de Madrid . En un primer tiempo insólito, el conjunto inglés tuvo que sustituir a su arquero en quince minutos, por dos errores graves que terminaron en goles del Colchonero.

Antonín Kinský hacía su debut en la competición, y volvía al arco tras mas de cuatro meses sin ser titular. El checo vivió una pesadilla en los primeros quince minutos de partido, siendo el gran responsable de dos de los tres goles del Atlético de Madrid.

A los seis minutos se resbaló tras un pase atrás de sus defensores y le entregó la pelota al rival, que marcó el 1-0. A los 15, el portero quiso intentar un pase al Cuti Romero, pero u na pifia le dejó la pelota servida a Julián Álvarez , que ponía el 3-0 parcial. En ese momento, el entrenador del Tottenham decidió sustituirlo por Guglielmo Vicario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2031467244698423444?s=20&partner=&hide_thread=false "Vicario":

Porque reemplazó a Antonín Kinsky en el partido de Tottenham ante Atlético Madrid pic.twitter.com/NMhXofq25e https://t.co/lBDezT1XWw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 10, 2026

Los 25 minutos de locura entre Tottenham y Atlético de Madrid

El enfrentamiento entre Tottenham y Atlético de Madrid era uno de los más atractivos y peleados en la previa de los octavos de final de la Champions League.

Los ingleses, de un flojo presente en la Premier League -están peleando el descenso-, habían quedado entre los mejores ocho de la liguilla del torneo europeo y accedieron directamente a esta instancia. El Atlético, por su parte, tuvo que vencer a Brujas en la ronda previa.

La ida, en España, comenzó con 25 minutos de locura: con los dos errores de Kinský (goles de Llorente y Álvarez) más otro errores de la defensa inglesa que terminó en tanto de Griezmann, el Atlético se puso 3-0 en quince minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2031466157631316438?s=20&partner=&hide_thread=false "Kinsky":

Por comentarios sobre los goles de Marcos Llorente y Julián Álvarez contra Tottenham en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/rr73jHNvQb https://t.co/waOinwkYRE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 10, 2026

Tras el cambio de arquero, Le Normand puso el 4-0 tras un gran centro de Griezmann y el partido parecía totalmente sentenciado, cuando a los 25 minutos, Pedro Porro marcó para el Tottenham, que comenzó a cambiar un poco la cara del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Futteboleiroos/status/2031468787778691390?s=20&partner=&hide_thread=false GOL DO TOTTENHAM



Atletico Madrid 4x1 Tottenham



Pedro Porro

Richarlison



UEFA Champions League | Oitavas de Final - Ida

Riyadh Air Metropolitano

@StreamMaxBR pic.twitter.com/yGXikSunQ0 — Futeboleiros (@Futteboleiroos) March 10, 2026

Galatasaray venció al Liverpool en la ida de los octavos de la Champions

Galatasaray derrotó por 1 a 0 a Liverpool en Estambul por la ida de los octavos de final de la Champions League y volvió a golpear al equipo inglés en Turquía, tal como había ocurrido en la fase de grupos.

El conjunto de Okan Buruk se impuso con un gol de Mario Lemina en apenas siete minutos del partido en Turquía y viajará a Anfield con ventaja para definir la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031429214952374526?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GALATASARAY YA LE GANA AL LIVERPOOL! Osimhen la bajó y Lemina convirtió, para el 1-0 del equipo turco.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hb0DcJYyBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

El equipo turco venía de dar la sorpresa en la etapa anterior, venciendo en el mano a mano a la Juventus, tras ganar la ida en Estambul por 3-0 y perder en la vuelta en Italia por 3-2 en el alargue.

Liverpool, por su parte, venía de quedar tercero en la liguilla, clasificando directamente a esta instancia. Aunque el presente del equipo inglés no es el mejor, ya que marcha sexto en la Premier League y tiene a su entrenador, Arne Slot, en la cuerda floja.