El fuerte mensaje de Cuti Romero en las redes sociales contra la dirigencia: "Aparecen cuando las cosas van bien"

El defensor explotó con un fuerte mensaje para la dirigencia tras una nueva derrota del equipo por Premier League.

La derrota del Tottenham ante el Bournemouth por 3-2 en un partido correspondiente a la Premier League hizo estallar al Cuti Romero que explotó en las redes sociales con un contundente mensaje en el que apuntó sin escrúpulos hacia la dirigencia del club en un proceso que ha tenido más de un chispazo.

A través de un posteo donde compartió imágenes del encuentro, el jugador lanzó un extenso comunicado. En su inicio refiriéndose a los hinchas: "Mis disculpas a todos los fanáticos, a ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club".

Luego en la continuidad de su mensaje, apuntó contra la dirigencia del club inglés: "En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen. Como ha estado sucediendo desde hace varios años. Sólo aparecen cuando las cosas van bien". Este cruce se da en un presente complejo para el equipo debido a que suma una racha de tres derrotas, dos empates y un sólo triunfo en los últimos seis partidos por el torneo inglés.

"Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este. Mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol", cerró.

Merengue argentino: Real Madrid tendría en la lista a tres jugadores de la Selección argentina para reforzarse

Pareciera que a Xabi Alonso le gusta la sangre argentina para su plantel en el Real Madrid. Una muestra clara de ello es que, más allá del alto nivel del jugador, no dudó en ir a buscar a Franco Mastantuono y ponerlo de titular de primer momento a pesar del proceso de adaptación que requiere saltar del fútbol argentino a la elite.

Ahora el elenco madrileño buscaría tres nombres de importancia en la Selección argentina: dos campeones del mundo y un jugador con una proyección que mantiene atento a Lionel Scaloni. Si bien los rumores empezaron a correr, el merengue iría a la carga de ellos recién una vez que termine la Copa del Mundo que va a disputarse este año en Estados Unidos, México y Canadá.

La joya que irá a buscar es Nico Paz, surgido en la institución y con presente brillante en el COMO de Italia. Si bien en distintas oportunidades habían dado muestras que pretendían su regreso, el club estaría dispuesto a concretar el retorno en junio. Por otra parte Xabi piensa en un mediocampo argentino de lujo: Enzo Fernández, del Chelsea, y Alexis Mac Allister, con gran presente en el Liverpool.

Mac Allister-Enzo

Más allá del interés saben que serán negociaciones difíciles entendiendo la importancia de cada uno de ellos en sus respectivos clubes aunque son conscientes que el club tiene un nombre pesado y no sufre problemas económicos.