Huracán-River se jugará con público en Parque Patricios

Luego de una reunión en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se pusieron de acuerdo dirigentes y autoridades.

El encuentro por la décima fecha del Apertura de la Liga Profesional entre Huracán y River, del próximo jueves, se disputaría con público, por lo que el equipo de Parque Patricios será local con su gente. Esta novedad representa un cambio rotundo respecto de lo que se había manejado hasta el mediodía de este martes.

El aforo será parcial, ya que no se permitirá transitar por algunos sectores del barrio. La limitante planteada es el derrumbe ocurrido en Parque Patricios hace algunos días, que obligó a que Huracán jugara contra Belgrano sin gente en las tribunas la fecha pasada.

La información fue proporcionada por los dirigentes del Globo, luego de varias reuniones y llamados en el transcurso de la semana.

La popular local quedaría inhabilitada, mientras que el resto de las tribunas estarán disponibles para los socios del club quemero.

Solo se permitirá un tercio de la parcialidad posible, por lo que solo ingresarán 15 mil personas.

tomás ducó

La situación estuvo complicada

Ante la negativa de las autoridades del gobierno porteño, en las primeras horas del martes, Huracán compartió un comunicado en donde dejó ver la posibilidad de no acatar lo decidido por la seguridad y jugar igualmente con los hinchas.

“Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma”, expresó el club.

Y agregó: “Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.

Luego, ante la primera negativa de las autoridades, los hinchas empezaron a autoconvocar a través de las redes sociales para hacerse presente en la Jefatura de Gobierno.

Finalmente, el presidente Abel Poza estuvo en la sede del gobierno porteño y llegaron al acuerdo de tener aforo limitado, corrigiendo la circulación del público por las calles aledañas al estadio Tomás Adolfo Ducó. La decisión fue confirmada por el dirigente en los medios cerca de las 16.

Después de recibir la respuesta positiva por parte de las autoridades para tener aforo limitado, Poza le pidió públicamente a los simpatizantes que eviten reunirse para reclamar.

Será el debut de Coudet como DT de River

Eduardo “Chacho” Coudet tendrá este jueves su debut como director técnico de River, cuando el equipo de Núñez visite a Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

De cara a este encuentro, el flamante DT del “Millonario” ya tendría definido el 11 titular que irá en busca de un triunfo que les permita afianzarse en los puestos de clasificación para los playoffs.

En el arco estará Santiago Beltrán, quien está dando unos muy buenos primeros pasos bajo los tres palos de River, mientras que la defensa estará conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, dirán presente Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, tal como venía ocurriendo en las últimas presentaciones, cuando Marcelo Gallardo todavía era el entrenador.

El nexo entre el mediocampo y el ataque será el colombiano Juan Fernando Quintero, mientras que los dos delanteros serían Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

River llega a este encuentro en la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, mientras que el “Globo” está quinto con 12 unidades.