Boca sufrió la inesperada lesión de un jugador a horas del clásico ante San Lorenzo: de quién se trata

Boca no puede dejar de pensar en la enfermería, un espacio que en el último tiempo le ha traído varios dolores de cabeza con las lesiones de jugadores importantes para el plantel. Si bien entre las últimas noticias se destacó el regreso de Ángel Romero para estar a disposición del entrenador tras una lesión, el club confirmó la lesión de un mediocampista.

Claudio Úbeda tiene un partido duro contra San Lorenzo en La Bombonera por la historia que hay entre ambos equipos donde el cuervo se impone en el historial. A su vez, el entrenador buscará consolidar al equipo tras la goleada conseguida ante Lanús y para terminar de salir del bache futbolístico que atraviesa el plantel desde hace meses.

Para el duelo que tendrá lugar este miércoles desde las 19.45 en La Bombonera , el DT no podrá contar con el mediocampista Tomás Belmonte debido a una lesión comunicada este lunes. "Tomás Belmonte presenta una lesión muscular grado II de aductor izquierdo ", comunicó el Departamento Médico del club a través de las cuentas oficiales de la institución. Con este panorama, podría perderse tres semanas que podría demandar la lesión.

Tomás Belmonte

Claudio Úbeda ya tiene el 11 de Boca para enfrentar a San Lorenzo en el clásico y hay sorpresas

El entrenador Claudio Úbeda recuperó a Alan Velasco y Ángel Romero para el clásico entre Boca y San Lorenzo, aunque tiene previsto mantener el mismo equipo que viene de golear a Lanús. Tras varias semanas complicadas, en el predio el clima es más distendido luego del 3-0 conseguido en la última fecha. El cuerpo técnico considera que ese triunfo puede ser un punto de partida para consolidar el funcionamiento del equipo. Por eso, el DT decidió ratificar la formación que mostró su mejor versión.

Cómo están Velasco y Romero tras sus lesiones

El volante creativo ex Independiente dejó atrás el esguince en la rodilla izquierda que sufrió frente a Deportivo Riestra en el inicio del torneo. Durante la semana, de hecho, pudo participar con normalidad de una práctica de fútbol junto a los suplentes y avanzó en su recuperación. En el club consideran que está cada vez más cerca de volver a sumar minutos oficiales. De todas formas, la idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco para evitar una recaída. Por ese motivo, se perfila para ocupar un lugar en el banco.

Una situación similar ocurre con el delantero guaraní, quien también volvió a entrenarse a la par de sus compañeros: había sufrido una molestia muscular en el aductor derecho antes del partido ante Gimnasia de Mendoza. Como el estudio médico descartó un eventual desgarro, su recuperación fue más rápida de lo esperado. Apenas diez días después del inconveniente físico, el atacante vuelve a estar disponible para Sifón. Incluso, podría ser una alternativa ofensiva durante el duelo con CASLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2030714214235472071&partner=&hide_thread=false La Bombonera pic.twitter.com/Avs7y1gyDU — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 8, 2026

A pesar de estos regresos, el estratega no planea modificar la base del equipo. El rendimiento colectivo frente al Granate dejó muy conforme al reemplazante de Miguel Ángel Russo, que destacó las asociaciones y la fluidez en el mediocampo. En ese funcionamiento se destacó especialmente la conexión entre Leandro Paredes y el juvenil Tomás Aranda. Ambos se entendieron bien en tres cuartos de cancha y generaron varias situaciones de peligro.

Cuál es el equipo que paró Úbeda en la práctica de hoy

En el ensayo futbolístico de hoy, el ex orientador de la Selección Argentina Sub-20 repitió exactamente la misma alineación: el equipo formó con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa. En el mediocampo estuvieron Santiago Ascacíbar, Paredes, Milton Delgado y Aranda. Mientras tanto, en el ataque jugaron Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.