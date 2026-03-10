La Selección argentina ya prepara el predio que utilizará en el Mundial 2026: qué trabajos hicieron en el lugar

Indirectamente la Copa del Mundo 2026 ya inició . La pelota no empezó a rodar y aún faltan unos 90 días para que eso ocurra, pero la Selección argentina ya está trabajando en el el predio que tendrá el plantel en Estados Unidos para defender el título conseguido en Qatar 2022.

El Compass Minerals National Performance Center, predio del Sporting Kansas City que juega en la MLS, es visitado constantemente por grupos de personas que trabajan con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para empezar a delinear el formato del lugar para hacer más cómodo el hospedaje de los jugadores durante el certamen.

En las últimas horas viajaron trabajadores administrativos, utileros, cuerpo médico y encargados de prensa para planificar sus espacios en el lugar según las necesidades de cada uno.

Este lugar será clave debido a que estará allí desde la fecha de la llegada a territorio estadounidense hasta el 26 de junio, tras el duelo ante Jordania que cerrará el grupo J.

Predio Selección EEUU

"Es un centro de entrenamiento de última generación que sirve de sede al Sporting Kansas City y de centro neurálgico para el desarrollo del fútbol en Estados Unidos. Inaugurado en enero de 2018, cuenta con cinco campos de fútbol avanzados, un completo laboratorio de rendimiento deportivo y el U.S. Soccer National Coaching Education Center, lo que lo convierte en un entorno ideal para el desarrollo de jugadores y entrenadores de élite", dice la FIFA sobre el espacio escogido por la Scaloneta.

Desde la AFA habían dado motivos sobre la elección de este espacio: "Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final , se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación".

Con estos movimientos de delegaciones argentinas, el predio ya empieza a lucir con detalles celeste y blanco anticipando el certamen ecuménico que eclipsará la mirada de todo el mundo.

Kansas

Predio Selección mundial

Cómo le fue a la Selección argentina cada vez que pisó EE.UU.

De acuerdo al calendario que dio a conocer la FIFA, la Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia el martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio- y Jordania -el sábado 27 de junio-. ¿Cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que pisó EEUU por un torneo oficial?

Más allá de que la Selección Argentina -que integrará el Grupo J en la Copa del Mundo 2026- disputará sus primeros tres partidos en suelo estadounidense, lo cierto es que, si finaliza en el primer puesto del Grupo J, en 16 avos de final no saldrá de este país, puesto que jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, a casi 2.000 km de distancia de Arlington.

Seleccion Argentina

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Así le fue a la Selección Argentina cada vez que pisó USA por un torneo oficial

En Estados Unidos, por competiciones oficiales, la Selección Argentina obtuvo 12 victorias, igualó en dos ocasiones y perdió en dos oportunidades. La Albiceleste -a lo largo de tres décadas- disputó en USA la Copa del Mundo 1994 y las Copas América 2016 y 2024.

La historia, en estricto orden cronológico, indica que la Selección Argentina -con Diego Maradona como capitán- afrontó la Copa del Mundo 1994 con dos victorias iniciales: 4 a 0 vs. Grecia y 2-1 ante Nigeria (ambos en Boston). Luego, con la exclusión de Maradona a raíz de un control positivo de dopaje, cayó 0-2 ante Bulgaria -en el Cotton Bowl de Dallas- en la fase de grupos y quedó eliminado ante Rumania (2-3), por los octavos de final, encuentro eliminatorio que se disputó en el Rose Bowl de Los Ángeles.

Casi dos décadas más tarde, ya con Lionel Messi como emblema de la Selección Argentina, la Albiceleste tuvo un comienzo arrasador en la Copa América Centenario 2016: por el Grupo D, derrotó 2-1 a Chile (en Santa Clara); 5-0 a Panamá (Chicago) y 3-0 a Bolivia (Seattle). En cuartos de final, goleó 4-1 a Venezuela (Foxborough) y en semifinales 4-0 al local (Houston). En una jornada tristemente recordada por todos los hinchas argentinos, en la final llevada a cabo en el MetLife Stadium de East Rutherford igualó sin goles ante Chile y luego cayó por penales 2-4.

Sin embargo, y con Lionel Scaloni al mando del equipo, en 2024 la Selección Argentina obtuvo en suelo estadounidense su segunda Copa América consecutiva: por el Grupo A, venció a Canadá (2-0, en Atlanta); Chile (1-0, nuevamente se enfrentaron en el MetLife) y Perú (2-0, en Miami). En cuartos de final, superó a Ecuador por penales (Houston); en semis volvió a derrotar a Canadá (2-0 en el MetLife) y en la finalísima a Colombia por 1 a 0, que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

seleccion copa america 2024

La Albiceleste -a lo largo de tres décadas- disputó en USA la Copa del Mundo 1994 y las Copas América 2016 y 2024.

Sin la presencia de la Mayor, la Selección Argentina perdió otra final en Estados Unidos

En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, la Selección Argentina Sub-23 -al mando de Daniel Passarella- realizó una gran campaña en el torneo olímpico de fútbol: lideró el Grupo A; en cuartos de final goleó a España (4-0) y en semis derrotó a Portugal (2-0). Sin embargo, no pudo colgarse la medalla de oro en el pecho: en la final cayó ante Nigeria (2-3).

En tanto, la Selección Argentina no se clasificó al torneo olímpico de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, cita que coronó a Francia.