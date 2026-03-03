A 100 días del Mundial 2026: se presentó una de las canciones de la copa, con una artista argentina

A tres meses del torneo más grande de selecciones, Emilia Mernes participó en uno de los temas que sonará durante el evento.

La expectativa con el Mundial 2026 crece cada vez más, faltando a penas 100 días para que empiece el torneo más grande de selecciones. También llega la época en la que se van conociendo los temas musicales que ambientarán el evento. En este caso, se presentó "Somos más", la canción de Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi.

La Copa del Mundo suele tener una pelota, mascota y canción oficial para que esa edición del evento sea única respecto a las demás. Uno de los casos más famosos de los últimos años fue el tema "Waka-Waka" de Shakira para el Mundial 2010 . Sin lugar a dudas, escucharla te traslada a ese evento.

En este caso, los cuatro artistas, con raíces latinoamericanas , se juntaron para componer esta canción, que será una de las que suene en el Mundial 2026.

Embed - Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi - 'Somos Más’ (Video Oficial) 4K | Telemundo

Por otro lado, el tema "Desire" del cantante Robbie Williams, será otra de las canciones oficiales, que sonará en la previa de todos los encuentros de la Copa y ya fue cantada en el sorteo de la fase de grupos.

Embed - DESIRE - Nicole Scherzinger & Robbie Williams (FIFA World Cup Anthem 2026)

El conflicto en Medio Oriente, a 100 días del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará en exactamente 100 días, cuando México reciba a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, que tiene capacidad para casi 85 mil espectadores. Este partido inaugural tendrá como protagonistas a los mismos que pusieron en marcha la edición de 2010, cuando Sudáfrica y México se enfrentaron en tierras africanas.

Una de las cosas que puede complicar la realización de la Copa del Mundo es la guerra entre Estados Unidos e Irán, que estalló en los últimos días con los ataques norteamericanos junto con Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien había gobernado durante las últimas cuatro décadas en el país del Medio Oriente.

Si bien no hay ninguna certeza sobre la participación de Irán en el Mundial, el presidente de su federación, Mehdi Taj habló luego de los ataques y se lamentó porque “lo que es seguro es que, tras este ataque, no podemos esperar que la Copa Mundial se presente con esperanza”. Otra situación que complica aún más a Irán es el hecho de que todos sus partidos correspondientes a la fase de grupos los tendrá que disputar en Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2028535155019682197?s=20&partner=&hide_thread=false FIFA ya analiza opciones por si IRÁN SE BAJA DEL MUNDIAL 2026:



Hoy el cupo iría para IRAK, la mejor selección posicionada de Asia y clasificada al REPECHAJE, dando esa posibilidad a Emiratos Árabes Unidos.



Si se retiran ANTES de los 30 DÍAS del primer partido habrá… pic.twitter.com/y6TXKIJ3yi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 2, 2026

Los récords que se pueden romper en el Mundial 2026

El argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé podrían superar al alemán Miroslav Klose como máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Además, podrían convertirse en los primeros jugadores en disputar tres finales de la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ModoScaloneta/status/2011825556992540817?s=20&partner=&hide_thread=false “MI RÉCORD GOLEADOR EN LA COPA DEL MUNDO SE BATIRÁ PRONTO. O LO CONSIGUE MESSI EN ESTE MUNDIAL O MBAPPÉ EN EL SIGUIENTE”.



Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales, dijo lo siguiente a meses del Mundial 2026:



“Estoy seguro de que mi récord goleador en… pic.twitter.com/fRX3Y0dTBt — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) January 15, 2026

El francés Didier Deschamps podría convertirse en el director técnico con más partidos en Mundiales. Actualmente tiene 19 y en caso de que los galos lleguen a semis, superará los 25 del alemán Helmut Schön.

Messi podría convertirse en el jugador con más triunfos en Mundiales. En caso de que la Selección argentina gane dos, dejará atrás los 17 del alemán Miroslav Klose.

El diez argentino y Cristiano Ronaldo se convertirán en los primeros dos jugadores en disputar seis Mundiales, un dato que habla de la vigencia de los dos mejores jugadores en lo que va del Siglo XXI.