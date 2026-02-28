Mundial 2026: la ley Vinicius y otros cambios de reglamento que se pondrán en vigencia en el torneo

La Copa del Mundo tendrá algunas modificaciones pensadas para mejorar el ritmo de los partidos, además de tratar el caso del delantero brasilero.

La FIFA anunció que la International Football Association Board (IFAB) aprobó algunas modificaciones en el reglamento que serán implementadas a partir del Mundial 2026 . Estas se pensaron con la intención de mejorar el ritmo de los partidos y que no haya tantos parates.

Además, el organismo encargado de estudiar estos posibles cambios en el reglamento, también analizarán la posibilidad de prohibir que los jugadores se tapen la boca para hablar , tomando como ejemplo el altercado entre Gianluca Prestianni y Vinicius en el encuentro entre Benfica y Real Madrid.

La Copa del Mundo, además de ser uno de los eventos más vistos alrededor del mundo, le sirve a la FIFA para comenzar con la incorporación de ciertas reglas y probar su funcionamiento. Este fue el caso del VAR en Rusia 2018 , que luego fue utilizado en todas las ligas y competencias, o el offside semi automático en Qatar 2022, que tuvo menor implementación por su costo.

En este caso, la IFAB revisó los pedidos del ente madre del fútbol mundial para implementar diferentes medidas que apuntan a mejorar el ritmo de partido y evitar que los jugadores pierdan tiempo intencionalmente.

El primer cambio tiene que ver con el tiempo en los laterales y saques de arco: si un árbitro considera que se está tardando mucho, comenzará una cuenta de cinco segundos. Si no se realizó al finalizar el conteo, se concederá saque de banda o córner para el rival.

La segunda está ligada a los cambios: los jugadores sustituidos deben salir en los diez segundos siguientes a que se muestre el cartel con el cambio. Si esto no se cumple, el futbolista que ingresa deberá estar fuera del campo por un minuto mínimo, aunque recién ingresaría al momento que se vuelva a interrumpir el juego.

Otra nueva regla, que tal vez era una de las más pedidas por los hinchas, consiste en que un jugador que requiere asistencia médica por lesión u obliga a interrumpir el juego por esto, deberá estar un minuto reloj fuera del campo cuando se reanude el partido.

Por último, el VAR podrá intervenir en expulsiones que deriven de una segunda amarilla mal sacada, como también cuando el árbitro equivoque la identidad del jugador en sanciones disciplinarias. Una de las sorpresas del anuncio es que la tecnología se podrá usar para corregir córners otorgados erróneamente, mientras no tarde la reanudación del juego.

La Ley Vinicius, en revisión por la IFAB

En cuanto a la Ley Vinicius, que busca prohibir que los jugadores se tapen la boca al hablar en el campo de juego, esta recién se encuentra en revisión por la IFAB, aunque diferentes medios comunican que se aprobaría antes del Mundial 2026. Esto derivó del incidente del atacante brasilero con el argentino Gianluca Prestianni, que fue acusado de decirle "mono" mientras se cubría la boca con la camiseta.

Por otro lado, también se busca una medida para solucionar los episodios en los que los jugadores abandonaron el campo de juego por no estar de acuerdo en una decisión arbitral, como pasó en la final de la Copa África, y sancionar a los responsables.