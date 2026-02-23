Doble moral: la UEFA suspendió Prestianni y no jugará la vuelta contra Real Madrid

El argentino que juega en Benfica está acusado de decirle "mono" a Vinicius Junior y fue suspendido provisoriamente.

Luego de la polémica del partido de ida, la UEFA resolvió suspender de manera provisoria a Gianluca Prestianni , quien no podrá estar disponible en el duelo de vuelta del próximo miércoles donde Real Madrid será local de Benfica .

El argentino está acusado de insultos raciales contra Vinicius Junior, quien asegura que le dijo "mono" tras festejar el único gol del encuentro de frente a la parcialidad del club lusitano.

"La suspensión provisional ha sido notificada hoy al Benfica mientras continúa la investigación por el caso de racismo contra Vinicius Jr." , informó en sus redes el periodista Fabrizio Romano, uno de los más confiables de Europa.

Vinicius Júnior marcó un golazo y su festejo fue provocador ante la parcialidad de Benfica. Eso generó el enojo de los jugadores locales, entre ellos Prestianni.

El brasileño recibió amarilla y se cruzó con el argentino, quien usó su camiseta para taparse la boca y decirle algo más al delantero rival. Entonces, el futbolista de Real Madrid salió disparado y solicitó al árbitro que se active el protocolo anti-racismo.

A partir de ese momento, todo fue un cruce de acusaciones. Varias personalidades del planeta fútbol apuntaron contra el argentino, pese a que no hay evidencias claras de haber realizado dichos discriminatorios contra Vinicius.

Por su parte, el argentino se defendió aclarando que nunca le dijo nada racista al delantero del Merengue, al mismo tiempo que su club y compañeros salieron a respaldarlo.

El perfil provocador que tiene el brasileño lo pone siempre en el ojo de la tormenta, ya que suele victimizarse con el racismo, un tema grave y delicado, pero siempre tiene conflictos con los rivales, mientras que compañeros de su misma condición no repiten esos cruces.

Cómo se juega esta semana

Las primeras cuatro llaves correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán este martes en una jornada con mucha actividad para los argentinos.

El primer partido de este martes iniciará a las 14:45 (hora de Argentina), cuando el Atlético Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica. El “Atleti”, que tiene como director técnico al argentino Diego Simeone y que cuenta con seis jugadores “albicelestes”, viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente.

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Uno de ellos será un verdadero trámite, ya que el Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter de Milán, que no podrá contar con su delantero estrella, el argentino Lautaro Martínez (se lesionó en la ida), intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.

Finalmente, el Bayer Leverkusen de Alemania, que cuenta con los mediocampistas argentinos Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios, recibirá al Olympiakos de Grecia, equipo al que derrotó 2-0 como visitante en el partido de ida.

Los otros cuatro partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán el miércoles y serán los siguientes: Atalanta (0) - (2) Borussia Dortmund, Juventus (2) - (5) Galatasaray, PSG (3) - (2) Mónaco y Real Madrid (1) - (0) Benfica.

Los ocho primeros clasificados a los octavos de la Champions League fueron Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal y lo hicieron de manera directa por finalizar entre los ocho primeros en la primera fase.

El cronograma y horarios de la vuelta de los playoffs de la Champions League

Martes 24/2:

Atlético Madrid - Brujas a las 14:45

Newcastle - Qarabag a las 17

Bayer Leverkusen - Olympiakos a las 17

Inter - Bodo Glimt a las 17

Miércoles 25/2: