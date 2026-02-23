Nahiara Díaz, la Peque Pareto y Valeria Mazza: las mejores fotos de los Juegos Olímpicos de Invierno

La edición 25 de los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrolló en Milano-Cortina , Italia. Contó con la participación de Nahiara Díaz, oriunda de Caviahue , y otra cobertura destacada de Sergio Dovio para LMNeuquén . Los documentos fotográficos y periodísticos fueron compartidos a lo largo del evento, que culminó el último sábado.

Nahiara tuvo una gran participación por segunda vez en esta cita internacional y su testimonio quedó grabado en las distintas plataformas de este medio.

Entre esas imágenes, un momento muy emotivo junto a su familia apenas terminó de competir en una de las pruebas.

nahiara díaz dovio italia (3) Nahiara Díaz y su familia cerca de la pista. Otro momento imborrable. Fotos: Sergio Dovio.

Además de acompañar a presencia de la deportista neuquina, que compitió en diferentes categorías de esquí, Dovio también registró momentos particulares, como la presentación de Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, quien tuvo el apoyo de su familia y también de Javier Zanetti, histórico exjugador del Inter de Mila y hoy dirigente.

juegos olímpicos de invierno galería (4) El Pupi, Valeria Mazza y la familia de Tiziano Gravier. Fotos: Sergio Dovio

La presencia de Paula Pareto, exmedallista olímpica acompañando a la delegación argentina, también fue registrada en diferentes momentos.

La Peque, además, vicepresidenta segunda del Comité Olímpico Argentino (COA), miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), presidenta de la Comisión de Atletas del COA y médica traumatóloga del equipo nacional de judo en el CENARD.

juegos olímpicos de invierno galería paretto Fotos: Sergio Dovio

juegos olímpicos de invierno galería paretto zanetti gravier (3)

Durante más de dos semanas, la nieve italiana le dio el marco para diferentes disciplinas de invierno que tuvieron su lugar con miles de deportistas presentes.

juegos olímpicos de invierno galería (6) Fotos: Sergio Dovio

juegos olímpicos de invierno galería (7) Fotos: Sergio Dovio

La ceremonia de clausura se realizó en el Verona Olympic Arena, donde los deportistas recibieron un homenaje por su esfuerzo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Se reconoció a los atletas que compitieron durante 16 días en 13 sedes situadas en el norte de Italia y al cierre del evento, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, traspasó la responsabilidad de organizar los próximos Juegos a los Alpes Franceses para 2030, señalando que la organización y el entusiasmo italianos fijaron un “listón muy alto” para futuras ediciones.

juegos olímpicos de invierno galería ceremonia de cierre (4)

juegos olímpicos de invierno galería ceremonia de cierre (2) Fotos: Sergio Dovio

juegos olímpicos de invierno galería ceremonia de cierre (3) Fotos: Sergio Dovio