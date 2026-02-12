Nahiara Díaz y la emoción de compartir con su familia en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Me largué a llorar"

La oriunda de Caviahue compitió nuevamente este jueves en Milano-Cortina y sus padres la acompañaron cerca de la pista.

Nahiara Díaz y su familia cerca de la pista. Otro momento imborrable. Fotos: Sergio Dovio.

Continúan los J uegos Olímpicos de Invierno , donde la neuquina Nahiara Díaz sigue acumulando experiencia. En su segunda participación en la máxima cita de las disciplinas invernales, tiene la posibilidad de que papá y mamá la acompañen, algo que pocos deportistas pueden disfrutar.

"Antes del sprint de ayer, cuando los vi, estaba muy emocionada, me largué a llorar. Que estemos acá todos es un objetivo que tengo hace bastante y creo que es re lindo compartirlo con mi familia" , dijo la neuquina a Sergio Dovio, para LMNeuquén.

Nahiara tiene siempre presente a la provincia y a su lugar de origen: "Es mi lugar en el mundo, siempre me acuerdo de Caviahue. Gracias a todos los que están ahí, levantándose temprano y apoyando, porque se re siente el apoyo de todos".

nahiara díaz dovio italia (2) Fotos: Sergio Dovio.

Saldo positivo

Díaz se presentó por segunda vez en Milano-Cortina, donde había competido por primera vez el martes.

Este jueves terminó en el puesto 90 del esquí de fondo 10K femenino.

nahiara díaz dovio italia (4) Fotos: Sergio Dovio.

"Estoy muy contenta, satisfecha respecto de los tiempos. Está dentro de las expectativas que teníamos. Es una pista muy técnica, muy dura, pero creo que lo pude manejar bien, pude llegar con energía hasta el final así que la verdad que estoy muy contenta. Es una pista dura, pero estamos en los Juegos Olímpicos, no se podía esperar otra cosa. La pista estaba impecable. Ayer cuando vinimos entrenar había llovido y era una laguna, pensábamos que iba a estar durísimo, pero por suerte hoy estaba mejor, así que re bien. Está haciendo bastante calor, yo no me animo a esquiar en manga corta igual".

nahiara díaz dovio italia (8) Fotos: Sergio Dovio.

De cara a lo que viene, el próximo miércoles, Nahiara se tiene fe, ya que es una categoría donde se siente más cómoda: "Me gustan mucho más los sprints de skating que de clásico, así que estoy muy contenta, va a ser la primera vez que Argentina tenga un team sprint en los Juegos Olímpicos en mujeres. A dar todo ese día y ver qué pasa".

Para ella es su segundo Juego Olímpico de Invierno y el anterior fue en medio de la pandemia, con muchas restricciones. "Estamos con un montón de amigos que nos fuimos haciendo a lo largo de estos años en las carreras. Seguiremos trabajando por muchos más. Sin covid está bastante diferente, así que re bien", finalizó.

nahiara díaz dovio italia (9)

Su compañera fue trasladada al hospital

En la misma categoría (esquí de Fondo 10km femenino) su compatriota Agustina Groetzner finalizó en el puesto 92, pero sufrió una dura caída, por lo que tuvo que ser asistida y trasladada a un hospital, a la espera de que mejore.

Agustina es compañera de Nahiara en el equipo que debe competir el próximo miércoles.

agustina dovio italia Groetzner sufrió un golpe durante la competencia. Fotos: Sergio Dovio

Cómo sigue la participación de los argentinos en los Juegos

Viernes 13 de febrero

A las 07.45, Franco Dal Farra / Mateo Sauma - Esquí de Fondo - 10km Libre.

Sábado 14 de febrero:

A las 06.00, Tiziano Gravier - Esquí Alpino - Slalom Gigante.

Domingo 15 de febrero:

A las 06.00, Francesca Baruzzi / Nicole Begue - Esquí Alpino - Slalom Gigante.

Lunes 16 de febrero:

A las 06.00, Tiziano Gravier - Esquí Alpino - Slalom.

Miércoles 18 de febrero:

A las 5.45, Agustina Groetzner / Nahiara Díaz - Esquí de Fondo - Sprint por equipos Femenino.

Sábado 21 de febrero:

A las 07.00, Franco Dal Farra - Esquí de Fondo - 50km Salida en Masa.