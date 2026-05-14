El acalorado cruce entre Miljevic y Copetti tras la escandalosa victoria de Rosario Central: "Sos un fantasma"

Los jugadores se cruzaron en zona mixta tras el polémico duelo por los cuartos de final del Torneo Apertura.

La victoria de Rosario Central sobre Racing generó un sinfín repercusiones con distintos protagonistas que se hicieron eco por el mal arbitraje de Darío Herrera en el partido expulsando a dos jugadores que, para los hinchas académicos, fue una decisión equivocada. Sumado a las declaraciones de varios protagonistas, el post partido dejó un tenso cruce entre dos jugadores.

Todo ocurrió cuando los planteles caminaban a la salida del estadio para subirse a los colectivos que los sacarían del lugar para emprender el regreso a sus lugares. En medio de una entrevista que realizaba el medio televisivo Tyc Sports, Matko Miljevic, jugador de la academia, tuvo un tenso cruce con Enzo Copetti .

Copetti estaba frente a las cámaras dando explicaciones sobre el resultado del encuentro, sus sensaciones, cuando de golpe pasó detrás de él el jugador de Racing Miljevic camino al micro y lanzó una frase que tomó por sorpresa al autor del segundo tanto para el local.

"Sos un fantasma", soltó el mediocampista del visitante por lo que el delantero miró hacia atrás como una respuesta para dar a conocer que escuchó la frase. Sin respuesta alguna, miró nuevamente a la cámara dando por alto lo sucedido y evitando un problema mayor en zona mixta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2054889984730026399&partner=&hide_thread=false "SOS UN FANTASMA"



El comentario de Matko Miljevic a Enzo Copetti luego del triunfo de Rosario Central ante Racing. pic.twitter.com/NkfUofyfED — TyC Sports (@TyCSports) May 14, 2026

El festejo de Copetti en la cara de Cambeses

Una de las situaciones que más enojo generó fue el festejo del delantero canalla en la cara del importante arquero Facundo Cambeses en el tanto de Gastón Ávila para empatar el duelo por los cuartos de final. Sin embargo, en el tanto que realizó el propio delantero, terminó pidiendo disculpas a los hinchas de la Academia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nach0cai/status/2054747515736510844&partner=&hide_thread=false Miren la repetición la cámara que está adentro del arco. Como se lo grita Copetti a Cambeses jajajsjs un genio. pic.twitter.com/1cxVE4l3vk — Nacho (@nach0cai) May 14, 2026

La polémica expulsión de Maravilla Martínez en la victoria de Central ante Racing

Rosario Central, con dos jugadores de más, le ganó 2 a 1 a Racing y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol donde espera por River o Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el estadio Gigante de Arroyito, el equipo de Avellaneda abrió el marcador con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos del primer tiempo, mientras que Gastón Ávila lo empató a los 20 minutos del complemento y, ya en el tiempo extra, Enzo Copetti le dio el triunfo al Canalla a los 2 minutos del segundo tiempo.

En Racing, el delantero Adrián Maravilla Martínez se fue expulsado a los 29 minutos del segundo tiempo y el defensor Marco Di Cesare a los 6 minutos del primer tiempo extra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054703406690841026&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ TE PARECE? HERRERA EXPULSÓ A MARAVILLA MARTÍNEZ TRAS VER ESTA ACCIÓN EN EL VAR.



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Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional donde espera por el ganador de River o Gimnasia y Esgrima La Plata. En caso de enfrentar al Millonario, lo hará en el estadio Monumental pero, en caso de hacerlo ante el Lobo, lo hará en condición de local.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas quedó eliminado y cierra un semestre pobre a nivel nacional, habiendo clasificado a estos playoffs desde el octavo puesto y dejando muchas dudas para lo que viene.

El próximo jueves a las 21 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing recibirá a Caracas de Venezuela por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. De no ganar, la Academia quedará eliminado del campeonato continental.

Así fue la victoria de Rosario Central ante Racing

En un primer tiempo sumamente friccionado y con muchas interrupciones, Racing dió el golpe con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos. Tras un centro de Adrián Martínez desde la derecha del área, el ex jugador del Atlético Mineiro de Brasil entró solo por el palo izquierdo, definió por debajo de las piernas del arquero Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

Ya en el complemento y luego de que el árbitro Dario Herrera anule el gol de Alejo Veliz por un supuesto ínfimo fuera de juego, Rosario Central empató el partido a los 20 minutos con el gol de Gastón Ávila. Tras un exquisitotiro de esquina desde la izquierda de Ángel Di María, la pelota cayó en el primer palo donde Ávila cabeceó y puso el 1-1.

Nueve minutos después del empate del Canalla, el delantero Adrián Martínez se fue expulsado en Racing a instancias del VAR. Sin pelota, el atacante de la Academia golpeó con su brazo al defensor Emanuel Coronel y, tras ser llamado por sus compañeros desde el VAR, el árbitro Herrera lo expulsó.

En el tiempo extra, a los 6 minutos, Marco Di Cesare vio la segunda tarjeta amarillapor una infracción de atrás a Enzo Copetti y se fue expulsado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054712213588373825&partner=&hide_thread=false HERRERA LE MOSTRÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y LA ROJA A DI CESARE: Racing se queda con 9 jugadores en el alargue ante Rosario Central.



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En el complemento del tiempo extra, a los 2 minutos, Copetti marcó el 2-1 definitivo para Rosario Central. Tras un pivoteo de Carlos Quintana, la pelota le quedó justamente al ex Racing que remató cruzado rasante y puso la pelota en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.