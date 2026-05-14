Confirmados para el Mundial 2026: además de Shakira y BTS, quién es la icónica cantante que estará en la final

La Copa del Mundo tendrá este año un show de medio tiempo, en lo que será el partido más decisivo.

El Mundial 2026 presenta cambios significativos, en esta ocasión marcará un antes y después en la historia del fútbol, Por primera vez habrá un show de medio tiempo al estilo de los grandes eventos norteamericanos. La final del mundo combinará deporte, música y entretenimiento para millones de espectadores.

El encargado de producir la iniciativa es el líder de Coldplay, Chris Martin , en colaboración con producción de Global Citizen. En el video promocional de este evento aparece el cantante junto a Elmo , el clásico personaje de Plaza Sésamo, y otros personajes de los Muppets.

"Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", le dijo el músico a Elmo.

De esta forma, el partido final del Mundial, que tendrá lugar el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey, tendrá a figuras internacionales para encabezar el espectáculo y son nada menos que Madonna, Shakira y BTS.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coldplay (@coldplay)

Según informó la FIFA, el espectáculo apoyará el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares destinados a ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños y niñas de distintos países.

El nombre de Shakira ya había sido relacionado con el Mundial de este año, que se celebra en América del Norte con partidos en Estados Unidos, Canadá y México, con el anuncio de "Dai Dai", su canción oficial para la Copa Mundial 2026 junto a Burna Boy.

En tanto, la popular banda coreana BTS protagoniza el gran regreso a la música, con el lanzamiento en marzo de su sexto álbum de estudio, ARIRANG, el primer proyecto del grupo surcoreano desde que pausaron su carrera para que cada miembro completara su servicio militar.

El mes pasado, comenzaron su ARIRANG WORLD TOUR en Goyang, Corea del Sur, antes de llevar la gira a los Estados Unidos el 25 de abril. Ahora, volverán a pisar suelo estadounidense para estar presentes en el certamen futbolístico mundial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Quiénes actuarán en las ceremonias de apertura del Mundial 2026

El ente que regula el fútbol a nivel mundial tiene como objetivo hacer una inauguración única, con tres ceremonias de apertura en los tres países que son los organizadores de la cita mundialista.

"Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo", dijo el dirigente en Instagram.

Infantino también contó que la FIFA planea "tomar" la emblemática plaza Times Square de Nueva York el fin de semana de cierre del Mundial.

1768158548297-infantino

México tendrá el honor de abrir el Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca ante Sudáfrica. En esta intancia, estarán participando artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Por su parte, Canadá -que ocupa el grupo B- recibirá a figuras como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez y Nora Fatehi. Mientras que en Los Ángeles estarán Katy Perry, Future, Lisa de Blackpink, Anitta, Rema y Tyla en el duelo ante Bosnia el 12 de junio en el BMO Field.