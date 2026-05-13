Mundial 2026: quiénes son los 6 argentinos campeones del mundo que no jugarán la nueva Copa

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer una prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 , marcando la ausencia de varios campeones del mundo en Qatar .

Mundial 2026: quiénes son los 6 argentinos campeones del mundo que no estarán en la nueva Copa

En la recta final para el comienzo del Mundial 2026 , Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La nómina generó sorpresa y debate, tanto por las presencias como por las ausencias, en especial la de varios integrantes del plantel campeón en Qatar 2022.

Ahora, el entrenador tiene tiempo hasta el 31 de mayo para hacer una depuración y presentar la lista final con los 26 convocados.

Los nombres no podrán salir de los 55 preseleccionados, salvo por cuestiones de fuerza mayor, como una grave lesión. En esos casos, la lista puede modificarse con cualquier jugador –haya estado en la reserva o no- hasta 24 horas antes del debut; en el caso de Argentina, el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas .

Quiénes son los seis campeones en Qatar que no estarán en el Mundial 2026

La preselección de Scaloni dejó afuera a seis campeones del mundo en Qatar. Los casos más lógicos son los de Ángel Di María y Franco Armani. Autor de un golazo en la final ante Francia, “Fideo” anunció su retiro de la Selección tras ganar la Copa América 2024. Y si bien su gran nivel en Rosario Central generó especulaciones sobre una posible vuelta, finalmente quedó descartado. Por su parte, el arquero de River también dio por terminado su ciclo con la albiceleste luego del último título continental.

-gol di maria- argentina francia mundial qatar Di María, una pieza clave en Qatar que no estará en el próximo Mundial.

De escasos minutos en Qatar –solo entró en el cierre de las semis ante Croacia-, Juan Foyth era uno de los nombres que peleaba por un lugar en la lista definitiva. Del agrado del DT por cubrir varios puestos en la defensa, ya sea de marcador central o lateral, el jugador del Villarreal sufrió a fines de enero la rotura del tendón de Aquiles. Con una recuperación de al menos seis meses, quedó descartado para la Copa del Mundo.

Las ausencias de Paulo Dybala y Ángel Correa no llamaron la atención. Pieza de recambio en distintos momentos del ciclo Scaloni, ambos perdieron terreno ante la aparición de nuevos talentos y hace tiempo que ya no eran tenidos en cuenta. En el caso de la Joya, las reiteradas lesiones lo marginaron de las convocatorias en varias oportunidades, mientras que el ex San Lorenzo dejó Europa para jugar en México, una liga de menor nivel.

Por último, otro faltazo previsible es el de Alejandro “El Papu” Gómez. Luego de su doping que se conoció tras el Mundial –aunque era previo con el Sevilla-, nunca más fue convocado a la Selección, lo que generó un sinfín de especulaciones y teorías de todo tipo.

Dybala 1.jpg Dybala, autor de uno de los paneles en la final ante Francia, afuera de la prelista de Scaloni.

Los otros dos campeones que corren peligro para el Mundial 2026

La lista de campeones del mundo ausentes en la próxima Copa del Mundo podría ampliarse con otros dos nombres: Guido Rodríguez y Germán Pezzella. De hecho, sorprendió la aparición de ambos en la preselección, ya que hace rato no forman parte de las convocatorias habituales de Scaloni.

Rodríguez, actual mediocampista del Valencia de España, jugó su último partido con la Selección en junio de 2024, durante la Copa América de Estados Unidos. Y si bien fue convocado hasta septiembre de ese año, no volvió a sumar minutos.

Pezzella, por su parte, no viste la camiseta argentina desde el mismo torneo. Luego, fue convocado para la doble fecha de Eliminatorias en noviembre de 2024, aunque terminó desafectado por una lesión muscular. Finalmente, la rotura de ligamentos en River lo alejó aún más de la consideración del técnico nacional.

Guido Rodríguez Guido Rodríguez, un campeón de Qatar que está en la prelista pero difícilmente se meta en la convocatoria final.

La prelista de 55 jugadores que presentó Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros (6)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores (18)

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas (15)

Máximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Delanteros (16)