Mundial 2026 vs. 2022: los cambios en el plantel de la Selección Argentina

En la antesala del Mundial 2026 , cabe resaltar cuáles son los cambios en el plantel que tendrá la Selección Argentina en relación a aquel que logró el título en 2022.

El 18 de diciembre de 2022 perdurará por siempre en la memoria de los hinchas argentinos. Ese día, la Albiceleste obtuvo su tercer título Mundial ante Francia, en el estadio Lusail de Qatar. Tres años y medio después, en la antesala de la Copa del Mundo 2026 , cabe resaltar cuáles son los cambios de nombres en el plantel que tendrá la Selección Argentina en relación a aquel que se consagró en 2022.

Antes de su debut en el Mundial 2026 , la Selección Argentina disputará sus dos últimos partidos amistosos en suelo estadounidense: ante los combinados nacionales de Honduras (6/6) e Islandia (9/6) en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.

Antes de su debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina disputará sus dos últimos partidos amistosos en suelo estadounidense: ante los combinados nacionales de Honduras (6/6) e Islandia (9/6)

Uno por uno, los nombres que cambiaron en la Selección Argentina entre el 2022 y el 2026

Del plantel de la Selección Argentina que se consagró campeón en 2022, estos futbolistas -casi con seguridad- no serán considerados por el DT Lionel Scaloni para integrar la lista definitiva de buena fe para el Mundial 2026:

El arquero Franco Armani (39), quien actualmente se desempeña en River.

El defensor Germán Pezzella (34, River).

El volante Guido Rodríguez (32, Valencia).

Alejandro Gómez (38, Pádova de Italia).

Ángel Correa (31, Tigres de México).

Paulo Dybala (32, Roma de Italia).

Juan Foyth (28, Villarreal de España, quien sufrió una lesión).

Ángel Di María (38, Rosario Central, quien se retiró de la Selección tras consagrarse campeón en la Copa América 2024).

En tanto, entre los futbolistas que no formaron parte del plantel del Mundial 2022, pero que podrían conformar el que intervendrá en la Copa del Mundo 2026, pueden mencionarse a:

El arquero Walter Benítez (Crystal Palace).

El delantero Nicolás Paz (Como).

El delantero Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

El defensor Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

El delantero José Manuel López (Palmeiras).

El defensor Marcos Senesi (Bournemouth).

El defensor Facundo Medina (Marsella).

El volante Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

El volante Franco Mastantuono (Real Madrid).

El delantero Gianluca Prestianni (Benfica).

El delantero Santiago Castro (Bologna).

El volante Máximo Perrone (Como).

El defensor Gabriel Rojas (Racing Club).

Los nombres fijos del plantel de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Si bien el DT Lionel Scaloni aún no definió con certezas los nombres de los 26 futbolistas de la Selección Argentina que integrarán la lista de buena fe del Mundial 2026, es sabido que algunos apellidos serán incluidos, tales los casos de:

Arqueros:

Emiliano Martínez.

Gerónimo Rulli.

Defensores:

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico.

Volantes:

Rodrigo De Paul.

Leandro Paredes.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Delanteros:

Lionel Messi.

Julián Álvarez.

Lautaro Martínez.

Thiago Almada.

Julián Álvarez Julián Álvarez disputará su segundo Mundial con la Selección Argentina.

A principios de junio de 2026 (entre el 1ro y el 4/6), Lionel Scaloni deberá presentar oficialmente la lista de buena fe de la Selección Argentina para el Mundial 2026, que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Cabe recordar que el conjunto que dirige Scaloni debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina)- y Jordania -el sábado 27 de junio a las 23 hora argentina-.